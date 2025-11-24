Patersdorfs Klubchef Marco Fenzl (li.) und Buchautor David Schell – Foto: Verein

Patersdorf begeistert: Ein Werk, das seinesgleichen sucht Der Deggendorfer David Schell hat 290 DINA-4 Seiten über den Verein aus dem Landkreis Regen geschrieben

Wer am vergangenen Donnerstagabend ins Patersdorfer Vereinsheim gekommen war, erlebte mehr als nur eine klassische Buchvorstellung. Es war ein Heimspiel – nicht für die erste Mannschaft des Kreisklassisten, sondern für die eigene Geschichte. Über 70 Besucher, darunter Ehrenmitglieder, Vereinslegenden, Funktionäre, Spieler und viele treue Begleiter der SpVgg Patersdorf, füllten den Saal und sorgten für eine Atmosphäre, die irgendwo zwischen Klassentreffen, Fußballstammtisch und Wohnzimmerlesung lag. Präsentiert wurde ein Werk, das schon vorab als etwas Besonderes gehandelt wurde – *„Heimat. Fußball. Patersdorf.“* Und ja: Diese Vorschusslorbeeren wurden bestätigt.

Pünktlich um 19 Uhr eröffnete der 1. Vorstand Marco Fenzl die Veranstaltung. Kurz, herzlich, sachlich – wie man ihn kennt. Dann übernahm Moderator Thomas Denk und führte die Gäste durch den Abend. Denk stellte Buchautor und Herausgeber David Schell vor, dessen Name spätestens seit dem Projektstart immer wieder durch den Patersdorfer Fußballkosmos geisterte. Nun stand er selbst im Rampenlicht – ruhig, konzentriert, aber spürbar stolz. Er gewährte einen ersten Blick hinter die Seiten: Wie die Idee entstand, wieso es ausgerechnet 66 Geschichten wurden und welche persönliche Motivation ihn antrieb. Schon in diesen zehn Minuten wurde klar: Hier hat jemand nicht nur gesammelt, sondern mit Herzblut konserviert.

Die erste Lesung begann – und es war mucksmäuschenstill. David Schell trug ausgewählte Buchpassagen über "Professionalität im Kleinen" vor, dann zu "Sportlichen Highlights" und ging dann zu kleinen Anekdoten über, die den Amateurfußball erst zu dem machen, was er ist. Die Zuhörer nickten oft, lachten manchmal – und schienen sich in vielen Episoden selbst wiederzufinden. Dazwischen teilten Richard Kauschinger, Marco Fenzl, Karl-Heinz Karl und Thomas Denk Erinnerungen und Anekdoten, wie man sie sonst nur am Stammtisch hört: Kurzweilig, authentisch, ein Stück Fußballkultur.





Dass dieses Buch mit 290 DIN-A4-Seiten kein gewöhnliches Vereinsheft ist, sondern ein echtes Erinnerungswerk, wurde im Laufe des Abends immer deutlicher. Viele Gäste äußerten später, sie könnten sich nicht daran erinnern, dass ein Verein in der Region je ein derart umfangreiches und liebevoll zusammengestelltes Buch veröffentlicht habe. Und tatsächlich: Schell hat Interviews geführt, Notizen und Fotos sortiert, Erinnerungen ausgegraben – und damit Momente bewahrt, die sonst irgendwann verloren gewesen wären. Die Anwesenden bedachten ihn mit langem Applaus.