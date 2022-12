Patersdorf baut weiter auf ein Trainer-Trio Armin Wagner, Alexander Kasdas und Martin Schiller werden den Kreisklassisten über das Saisonende hinaus coachen

Erfreuliche Nachrichten gibt es aus dem Lager der Spvgg Patersdorf zu vermelden. Die sportliche Leitung des Kreisklassisten kann sich bereits in der Winterpause über die Zusage des bewährten Trainerteams für die neue Saison freuen. Der in Zandt wohnhafte Armin Wagner (57) steht somit weiterhin an der Seitenlinie und bildet mit Alexander Kasdas (22) als Spielertrainer und Martin Schiller (29) als Co-Spielertrainer ein Übungsleiter-Trio.

Eine Kernaufgabe wird in Zukunft vermehrt sein, die nachrückenden Spieler aus dem eigenen Jugendbereich Schritt für Schritt in die Seniorenmannschaften zu integrieren und entsprechend weiterzuentwickeln. Nach Abschluss der laufenden Saison werden weitere Eigengewächse aus der A-Jugend in den Herrenbereich aufrücken. Wichtiger Bestandteil der Planungen ist auch, dass der große Kern des Kaders der ersten und zweiten Mannschaft erhalten bleibt. Die erfahrenen Spieler der beiden Herrenmannschaften wachsen mehr und mehr in die Rolle einer Vorbildfunktion für die aufstrebenden Jugendspieler.