Paternoga trifft dreifach: FSV II verliert gegen Deinste II Bliedersdorf/Nottensdorf II hält eine Halbzeit lang mit, muss sich dem Tabellenführer Deinster SV II am Ende aber mit 1:5 geschlagen geben. von FuPa Stade · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Christoph Paternoga trifft dreifach gegen den FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II – Foto: Hinck Media

In der 2. Kreisklasse Stade hat der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II gegen den Tabellenführer Deinster SV II mit 1:5 verloren. Die Gastgeber gingen durch Thies Dräger in Führung und erreichten ein 1:1 zur Pause, nach dem Seitenwechsel setzte sich Deinste deutlich ab.

Der FSV bot dem Spitzenreiter im ersten Durchgang Paroli und ging in der 29. Minute in Führung. Thies Dräger traf zum 1:0. Trainer Oliver Ebeling erklärte anschließend: „Wir sind personell stark angeschlagen in die Partie gegangen und haben uns vor allem in der ersten Halbzeit teuer verkauft.“ Kurz vor der Pause gelang den Gästen jedoch noch der Ausgleich. Christoph Paternoga erzielte in der 45. Minute das 1:1. Ebeling hob den Auftritt seiner Mannschaft hervor: „Wir sind mit einem Unentschieden in die Pause gegangen und haben Deinste dabei vielleicht sogar ein Stück weit zur Verzweiflung gebracht. Wir standen wirklich gut und kompakt, haben so gut wie nichts zugelassen.“