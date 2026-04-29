Paternoga trifft dreifach: FSV II verliert gegen Deinste II

In der 2. Kreisklasse Stade hat der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II gegen den Tabellenführer Deinster SV II mit 1:5 verloren. Die Gastgeber gingen durch Thies Dräger in Führung und erreichten ein 1:1 zur Pause, nach dem Seitenwechsel setzte sich Deinste deutlich ab.
Der FSV bot dem Spitzenreiter im ersten Durchgang Paroli und ging in der 29. Minute in Führung. Thies Dräger traf zum 1:0. Trainer Oliver Ebeling erklärte anschließend: „Wir sind personell stark angeschlagen in die Partie gegangen und haben uns vor allem in der ersten Halbzeit teuer verkauft.“
Kurz vor der Pause gelang den Gästen jedoch noch der Ausgleich. Christoph Paternoga erzielte in der 45. Minute das 1:1. Ebeling hob den Auftritt seiner Mannschaft hervor: „Wir sind mit einem Unentschieden in die Pause gegangen und haben Deinste dabei vielleicht sogar ein Stück weit zur Verzweiflung gebracht. Wir standen wirklich gut und kompakt, haben so gut wie nichts zugelassen.“
Direkt nach Wiederbeginn drehte Deinste die Partie. Paternoga traf in der 48. Minute zur 2:1-Führung für die Gäste. In der Folge erhöhte Timo Saare in der 67. Minute auf 3:1, nur zwei Minuten später stellte Paternoga mit seinem dritten Treffer auf 4:1.
Beim FSV ließen nach der Pause die Kräfte nach, dennoch boten sich noch mehrere gute Möglichkeiten. Ebeling berichtete: „In der zweiten Halbzeit hat Deinste dann allerdings noch eine Schippe draufgelegt, während bei uns die Kräfte nachließen. Trotzdem hatten wir noch mindestens drei richtig gute Möglichkeiten, die wir leider nicht nutzen konnten.“
Nino Johansen traf in der 81. Minute zum 5:1 für Deinste. Ebeling ordnete die Partie so ein: „Am Ende hat Deinste das Spiel, auch durch individuelle Klasse, verdient gewonnen. Jetzt hoffen wir erst einmal, dass sich unser Lazarett etwas lichtet und wir am Wochenende wieder angreifen können.“ Dann wartet mit dem FC Mulsum/Kutenholz II der Tabellendritte.