Paternoga trifft doppelt – Himmelpforten II mit Mehrfach-Alu-Pech

Ben Vydra brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Stephan Krakow auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel stellte Christoph Paternoga mit dem 3:0 die Weichen endgültig auf Sieg. Zwar konnte Marvin Henne in der 59. Minute noch einmal für Hoffnung bei den Gästen sorgen, doch Nando Röder und erneut Paternoga stellten mit ihren Treffern den Endstand her.

Deinsters Trainer Michael Stüve zeigte sich zufrieden: „Ein verdienter Sieg für uns, obwohl die Himmelpfortener auch Pech mit Pfosten und Lattentreffern hatten.“ Besonders das Pressing hob er hervor: „Wir haben die Abwehr gut unter Druck gesetzt und uns die Chancen erarbeitet.“ Für seine Mannschaft sei die Partie insgesamt kontrolliert verlaufen: „Bis auf jeweils zehn Minuten in Halbzeit eins und zwei hatten wir das Spiel im Griff."

Ganz anders fiel das Fazit von Gästetrainer Thomas Borstelmann aus: „Wenn man mehrmals die Innenverteidigung wechseln muss, die Zweikämpfe nur mit halber Kraft bestreitet, der Torwart zweimal über den Ball tritt, sodass der Deinster Stürmer nur noch ins leere Tor einnetzen muss und dann noch selbst nur vier Mal Aluminium trifft, dann verliert man auch zurecht.“ Er machte klar: „Das war heute gar nichts. Am kommenden Sonntag müssen wir darauf eine Reaktion zeigen."