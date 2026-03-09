»Passt wie die Faust aufs Auge«: Arslan übernimmt Lorenzen

Die Verantwortlichen des SC Lorenzen stellen Davut Arslan (Zweiter von rechts) als künftigen Cheftrainer vor. – Foto: Verein

Abteilungsleiter Alexander Kumpfmüller ist sehr happy über diese Trainerlösung: „Wichtig war uns, dass der neue Cheftrainer in mehrere Kategorien reinpasst. Einerseits braucht man einen Trainer, der menschlich zur Mannschaft passt. Das ist bei Davut der Fall. Andererseits muss es auch fachlich passen. Davut ist zwar für einen Trainer noch relativ jung, überzeugt aber fachlich und wird dadurch auch die älteren Spieler im Team erreichen können. Und schließlich muss es auch finanziell für den Verein als auch für den Trainer passen. Diese drei Kategorien hat Davut für meine Abteilungskollegen und mich voll erfüllt“, so Kumpfmüller, der mit Arslan bereits im Herbst nach dem Besold-Abschied Kontakt aufgenommen hatte. Damals verhinderte insbesondere der zeitliche Aspekt von Trainerseite aus die sofortige Zusammenarbeit. „Jetzt hat es Gott sei Dank geklappt.“



Der 29-jährige Davut Arslan coachte bis Mai 2024 mehrere Jahre lang die SG Walhalla in der Kreisliga. Drei Mal führte er den Stadtverein zum Klassenerhalt. Anschließend legte er bewusst eine Trainerpause ein. Hauptgrund war der Faktor Zeit: Zu beruflichen Veränderungen kam ein Umbau des Elternhauses in Lorenzen. Aufgrund dessen sagte Arslan dem SCL im vergangenen Herbst noch ab. Nun passt es auch zeitlich wieder. „Ich bin gebürtiger Lorenzener und wohne seit einem guten Jahr wieder dort. Weil ich hier das Fußballspielen erlernt habe, habe ich eine sehr enge Verbundenheit zum Verein. Auch die familiäre Verbundenheit – mein Opa war seit der Gründung im Verein aktiv – ist sehr groß. Zusätzlich kenne ich viele in der Mannschaft und im Verein. Wenn ich was mache, dann dort wo ich mich zu hundert Prozent mit dem Verein identifizieren kann. Das passt mit Lorenzen wie die Faust aufs Auge. Aufgrund der familiären und 'historischen' Verbundenheit mit dem Klub stand meine Zusage schnell fest“, erklärt Arslan, der im Sommer natürlich gerne einen Kreisklassisten übernehmen würde: „Die Mannschaft hat das Potenzial, die Klasse zu halten.“ Auch in der kommenden Saison steht der Ligaerhalt über allem: „Ziel ist es auch dann, so früh wie möglich den Klassenerhalt sichern zu können. Alles darüber hinaus ist 'nice to have'“, meint Alexander Kumpfmüller.