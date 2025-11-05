»Passt perfekt zum Projekt«: Neuer Trainer für die Young Boys Balkan

Die erste Saison in der Futsal-Bundesliga hatten sich die Young Boys Balkan sicherlich ganz anders vorgestellt. Auch nach sechs Spielen warten die Niederbayern weiter auf den ersten Sieg und zieren mit nur einem Punkt mittlerweile schon etwas abgeschlagen das Tabellenende. Dennoch lassen die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Helmut Berlehner nichts unversucht, um die Trendwende zu schaffen und können mit Josip Crnoja (27) einen neuen Trainer präsentieren, der an die Seite von Chefcoach Almedin Ljutic (36) und Co-Trainer Marjan Cvetkovski (45) rückt.

"Wir standen mit Josip schon länger in Kontakt. Er ist ein sehr feiner Kerl, der perfekt zu unserem Projekt und in unser Trainerteam passt. Josip war in der Vergangenheit als Trainer bei TSV 1860 München Futsal tätig und hat dort sehr gute Arbeit geleistet. Mit ihm erhoffen wir uns neuen Schwung in die Mannschaft – frische Spielideen, die uns im Abstiegskampf weiterhelfen können. Ich freue mich sehr, dass Josip nun neben Marjan an meiner Seite steht. Ich bin überzeugt, dass er sich schnell einleben wird, da er bereits einen Großteil der Mannschaft kennt", so Almedin Ljutic, der neben seiner Tätigkeit als Trainer auch als Sportdirektor fungiert.





Josip Crnoja geht seine neue Aufgabe voller Vorfreude an. "Ich habe die Young Boys Balkan schon früh kennengelernt. 2023 absolvierten wir mit 1860 München Futsal ein Testspiel in Pfarrkirchen. Wir wurden herzlich empfangen und standen seitdem immer wieder in Kontakt – sportlich wie auch freundschaftlich. In der vergangenen Regionalliga-Saison waren wir dann sogar Gegner, und auch danach blieb der Kontakt zu Almedin und Helmut bestehen. Ihr Projekt hat mich schon früh fasziniert, und für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis sie in der Futsal-Bundesliga spielen würden. Das Team rund um den Verein und die Fans sind einfach überragend – vielleicht sogar die besten Fans deutschlandweit, was Futsal betrifft. In einer so kleinen Stadt wie Pfarrkirchen fast immer eine volle Hütte zu haben, ist einfach unglaublich. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr positiv und professionell. Wir wollen gemeinsam eine lange und erfolgreiche Zukunft haben und werden alles daran setzen, die Liga zu halten", verspricht der 27-Jährige.



