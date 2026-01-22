»Passt perfekt zu uns«: Schaufling setzt auf Sven Pertler

Der SV Schaufling spielt bis dato eine wechselhafte Saison in der A-Klasse Deggendorf. Trotz eines ordentlichen Starts erfolgte nach nur sechs Spieltagen die Trennung vom Spielertrainer-Duo Manuel Weinberger und Dominik Kerschl . Auch in der Folge konnte das Team unter der Regie von Kapitän Tobias Wittenzellner und des sportlichen Leiters Tobias Sigl nur teilweise überzeugen, überwintert aber dank eines starken Schlussspurts vor der Winterpause als Tabellendritter auf Schlagdistanz zu Platz zwei. Nun kann der Klub mit Sven Pertler (36), der zuletzt den Regener Kreisklassisten TSV Klingenbrunn anleitete, einen neuen Spielertrainer präsentieren.

"Zunächst möchten wir uns bei Tobi und 'Wittze' bedanken, dass sie im Herbst eingesprungen sind. Sie haben aus der schwierigen Situation das Beste rausgeholt und wir hätten uns durchaus vorstellen können, in dieser Konstellation auch in die Frühjahrsrunde zu gehen. Dennoch freut es uns sehr, dass wir mit Sven nun einen erfahrenen Mann verpflichten konnten, der uns auch defensiv die nötige Stabilität geben wird. Wir sind überzeugt, dass er sowohl menschlich als auch sportlich perfekt zu uns passt und hoffen, dass wir mit ihm wieder langfristig in die Spur finden", geben Vorstand Helmut Groll und Teammanager Martin Höcker zu Protokoll.

Sven Pertler hat eine beachtliche Vita vorzuweisen. Neben einer Saison beim 1. FC Bad Kötzting in der Landesliga kickte der Defensivspezialist schon für so namhafte Vereine wie die SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag und den SC Zwiesel, die er beide auch schon als Spielertrainer anleitete. Dazu coachte der 36-Jährige auch schon den FC Rinchnach und den TSV Klingenbrunn, bei dem er im Oktober von seinen Aufgaben entbunden wurde.







"Bereits beim ersten Gespräch hat sich herausgestellt, dass die Verantwortlichen und ich auf einer Wellenlänge sind und es sowohl zwischenmenschlich als auch sportlich optimal passt. Der SV Schaufling ist ein top geführter Verein, in dem alle an einem Strang ziehen und voll und ganz auf die eigenen Leute gesetzt wird. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Tobi und 'Wittze' sowie der gesamten tollen Truppe. Wir werden alles geben, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen", betont Pertler, der nach einer Sprunggelenksverletzung allerdings erst im Lauf der Vorbereitung ins Geschehen eingreifen kann.



Beim SV Schaufling, der mit fünf Zählern Rückstand auf den Zweiten SV Wallerfing und einem Spiel in der Hinterhand auf Rang drei liegt, geht man indes voll motiviert in die anstehende Vorbereitung, in der das Trainingslager im tschechischen Budweis vom 5. bis 8. März mit 36 Mann den Höhepunkt darstellt. "Wir haben uns vor der Saison ein Ziel gesetzt und obwohl wir in der Hinrunde zu viele Punkte liegen lassen haben, ist das nach wie vor realistisch. Wir werden alles versuchen, um Platz zwei noch zu erreichen", so der sportliche Leiter Tobias Sigl abschließend.









