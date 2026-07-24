"Passt ideal zur Spielidee": RWO verpflichtet Youngster vom 1. FC Köln

Rot-Weiß Oberhausen hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet und präsentiert mit Arda Süne eine Verstärkung für das offensive Mittelfeld. Zuletzt stand der 21-Jährige beim 1. FC Köln II unter Vertrag. Trotz seines jungen Alters bringt Süne bereits Erfahrung aus der Regionalliga West mit.
In bislang 49 Einsätzen erzielte er zwei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Zudem absolvierte er zwei Partien für die türkische U20-Nationalmannschaft, in denen ihm ein Tor gelang. Ausgebildet wurde der flexibel im Mittelfeld einsetzbare Süne in der Nachwuchsabteilung von Bayer Leverkusen.
Als Kapitän der Leverkusener U17 wechselte er 2022 zur U19 des 1. FC Köln und gewann dort ein Jahr später den DFB-Pokal der Junioren. 2024 folgte schließlich der Schritt in den Herrenbereich.
„Mit Arda gewinnen wir einen technisch versierten und dribbelstarken Offensivspieler, der ideal zur Spielidee passt und bei uns mit Überzeugung den nächsten Entwicklungsschritt gehen wird“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano. „Ich bin sehr froh, Teil von Rot-Weiß Oberhausen zu sein. Ich bin dem Trainerteam und den Verantwortlichen sehr dankbar für die Bemühungen und freue mich, mit diesem ambitionierten Traditionsverein in die neue Saison zu starten", erklärt Süne. Rot-Weiß Oberhausen freut sich sehr über diese Verpflichtung und wünscht Arda eine erfolgreiche Saison