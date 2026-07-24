"Passt ideal zur Spielidee": RWO verpflichtet Youngster vom 1. FC Köln

Arda Süne wechselt zu RW Oberhausen. – Foto: RWO

Rot-Weiß Oberhausen hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet und präsentiert mit Arda Süne eine Verstärkung für das offensive Mittelfeld. Zuletzt stand der 21-Jährige beim 1. FC Köln II unter Vertrag. Trotz seines jungen Alters bringt Süne bereits Erfahrung aus der Regionalliga West mit.

Lichtenwimmer-Conversano schwärmt in den höchsten Tönen vom neuen Mann

In bislang 49 Einsätzen erzielte er zwei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Zudem absolvierte er zwei Partien für die türkische U20-Nationalmannschaft, in denen ihm ein Tor gelang. Ausgebildet wurde der flexibel im Mittelfeld einsetzbare Süne in der Nachwuchsabteilung von Bayer Leverkusen.

Als Kapitän der Leverkusener U17 wechselte er 2022 zur U19 des 1. FC Köln und gewann dort ein Jahr später den DFB-Pokal der Junioren. 2024 folgte schließlich der Schritt in den Herrenbereich.