"Passt genau zu unserer Philosophie": Bruckmühl holt 1860-Talent Leo Pritzl kommt aus Rosenheim von Alexander Nikel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Leo Pritzl wechselt zum SVB. – Foto: SV Bruckmühl

Ein Talent des TSV 1860 Rosenheim für den SV Bruckmühl: Abwehrspieler Leo Pritzl wechselt von der zweiten Mannschaft aus der Kreisklasse zum Bezirksligisten.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl verstärkt seine Defensive für die kommende Saison mit Leo Pritzl, der vom TSV 1860 Rosenheim zum Bezirksligisten aus der Marktgemeinde wechselt. Der 18-Jährige ist das nächste Talent aus der Region für den SVB. Der Rechtsfuß ist gelernter Innenverteidiger, aber in der Defensive auch als Außenverteidiger und im defensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar. Leo Pritzl wurde Kreisklassen-Meister mit dem TSV 1860 Rosenheim II Pritzl feierte Ende Januar seinen 18. Geburtstag und kam in der Folge im Frühjahr acht Mal für die zweite Mannschaft in der Kreisklasse zum Einsatz. Mit der U21 der Sechziger durfte er am Saisonende die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga feiern. Gegen den TV Obing erzielte Pritzl im April seinen ersten Treffer im Herrenbereich. Parallel lief der Youngster auch weiterhin für die U19 in der Landesliga auf.

Nach vier Jahren in Rosenheim schließt sich der 18-Jährige nun dem SV Bruckmühl an. Vor seiner Zeit bei 1860 wurde Pritzl in der Jugend des TuS Bad Aibling und in der JFG Mangfalltal Maxlrain ausgebildet. Michael Straßer: „Spielerprofil, welches wir genau gesucht haben“ „Leo passt genau zu unserer Vereinsphilosophie“, so Abteilungsleiter Michael Straßer zum vierten Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, dass Leo in Zukunft für uns auflaufen wird. Er kommt aus der Region, genauer gesagt aus der Nachbargemeinde Bad Aibling und hat dementsprechend einen kurzen Anfahrtsweg, ist jung, talentiert und gut ausgebildet worden. Zudem hat er richtig Lust auf Fußball. Ergänzend dazu bringt er ein Spielerprofil mit, welches wir genau gesucht haben. Leo verstärkt gezielt unser defensives Zentrum. Eine seiner größten Stärken ist, dass er im Defensivverbund gleich mehrere Positionen bekleiden kann.“