»Passt extrem viel«: Landesliga-Aufsteiger FCW & Bayreuth im Aufwind

Starker Rückhalt im Tor des FC Wendelstein: Tim Lierhammer. – Foto: Wolfgang Zink

Zwei Aufsteiger sorgen in der Landesliga Nordost für Furore: Sowohl der FC Wendelstein als auch die SpVgg Bayreuth II wussten zuletzt den Schwergewichten der Liga zu trotzen. Nun treffen die beiden Neulinge im direkten Duell aufeinander.

„Ich bin aktuell super zufrieden. Wir sind richtig gut in der Liga angekommen“, freut sich FCW-Coach Dirk Wagler. Wendelstein ist seit drei Ligaspielen ungeschlagen, steckte die Niederlage im Toto-Pokal gegen den TSV 1860 München weg und bezwang zuletzt Mitaufsteiger Herzogenaurach deutlich mit 5:1 . „Das empfinde ich als Aufsteiger schon als etwas sehr Besonderes. Das hat die Truppe top gemacht. Gerade passt einfach extrem viel zusammen“, so Wagler.

Die Bayreuther Regionalliga-Reserve hat indes nach drei Pleiten die Kurve gekratzt. Einem Auswärtssieg in Buch (2:0) folgte ein Remis gegen Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen (1:1). „Man hat in den letzten zwei Spielen bereits gesehen, dass wir einige Sachen umgestellt haben. Genau da wollen wir weitermachen“, kündigt Gashi an.

Das Bayreuther Konzept setzt auf stetige Entwicklung und den nötigen Lerneffekt. „Wir waren eigentlich auch bei den Niederlagen auf Augenhöhe, aber am Ende hat es nicht zu Punkten gereicht“, so Gashi. „Deshalb haben wir haben im Training hart gearbeitet, viel gesprochen und einige Sachen umgestellt. Wenn die Jungs so weitermachen, werden wir schneller in der Landesliga ankommen, als viele erwarten.“

Der ehemalige Regionalliga-Spieler weiß um die Schwere der Aufgabe in Wendelstein, fordert aber mutigen Furchtlos-Fußball: „Bei so einer Serie steigt das Selbstbewustsein. Sie werden mit aller Macht versuchen, die Punkte daheim zu behalten. Wir haben aber einen Plan, wollen unser Spiel durchziehen und etwas mitnehmen. Wir müssen defensiv nur höllisch aufpassen und vor dem Tor kaltschnäuzig sein.“

Gegen Wendelstein eine schwierige Aufgabe: In den letzten vier Spielen kassierte FCW-Keeper und Neuzugang Tim Lierhammer nur drei Tore. Das Erfolgsrezept für Wagler liegt in der nervenaufreibenden Zeit aber in der Kaderbreite. „Englische Wochen im Amateurfußball sind schon eine große Herausforderung. Kaum Trainingseinheiten, viele Spiele, viel Außenrum. Das macht es schwer für Kopf und Beine“, so Wagler, der die hohe Trainingsbeteiligung heraushebt. „Bei uns ziehen auch die Spieler auf den Plätzen 17 bis 20 voll mit, niemand ist beleidigt – auch, wenn er mal auf der Bank sitzt. Das macht uns aktuell aus.“

Mit der Favoritenrolle im eigenen Stadion hält er sich dennoch zurück. Denn auf der Gegenseite nötigt inmitten des Bayreuther Aufwärtstrends die Spielstärke der Oberfranken Respekt ab: „Ich schätze, sie extrem stark ein. Bayreuth ist eine junge, spielerisch überzeugende Mannschaft, die wie ich gehört habe, alle bisherigen Spiele hätte gewinnen können. Zudem könnte wohl der eine oder andere Akteur aus dem Regionalliga-Kader Spielpraxis sammeln, was die Aufgabe noch schwieriger machen würde. Wir müssen absolut ans Limit gehen. Bei uns man aber erstmal gewinnen!“