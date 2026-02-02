Passlack-Wechsel am Deadline Day: FuPa kennt neue Ablösedetails

Felix Passlack bis zuletzt fester Teil im Mannschaftsgefüge des VFL Bochum wechselt nun nach Schottland. – Foto: Marcel Scharnow

Der Transfer von Felix Passlack vom VfL Bochum zum schottischen Erstligisten Hibernian FC steht endgültig fest. Der Zweitligist aus dem Ruhrgebiet hat dem 27-jährigen Rechtsverteidiger die Freigabe für einen Wechsel nach Edinburgh erteilt. Passlack wird bei den „Hibs“ einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschreiben und damit ein neues Kapitel seiner Karriere im Ausland beginnen.

Passlack war im Sommer 2023 von Borussia Dortmund nach Bochum gewechselt. Zuvor hatte der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler mehrere Stationen in der Bundesliga durchlaufen, darunter die TSG Hoffenheim und sein Ausbildungsverein Borussia Dortmund. Trotz wiederkehrender Leihgeschäfte galt Passlack über Jahre hinweg als zuverlässiger Außenbahnspieler, der flexibel auf beiden Flügeln eingesetzt werden konnte.

Wie Marlon Irlbacher (von Sky Sport News) berichtet, erhält der VfL Bochum für den Defensivspieler eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich. Ursprünglich war von einem Stillschweigenabkommen die Rede! Damit trennt sich der Verein noch vor Ende der Winter-Transferperiode von einem erfahrenen Bundesliga-Profi und schafft zugleich finanziellen Spielraum für weitere Kaderanpassungen.

Insgesamt absolvierte Passlack 82 Spiele in der Bundesliga, in denen er fünf Tore erzielte. Besonders in der Saison 2024/25 gehörte er beim VfL Bochum zum erweiterten Stamm, kam auf 31 Bundesliga-Einsätze und steuerte ein Tor sowie sechs Vorlagen bei. Nach dem Abstieg der Bochumer verlor er in der laufenden Zweitliga-Spielzeit jedoch zunehmend seinen Stammplatz und kam bei 16 Ligaeinsätzen meist von der Bank.

Der Wechsel nach Schottland bietet Passlack nun die Chance auf einen sportlichen Neuanfang. Bei Hibernian FC soll er mit seiner Erfahrung aus der Bundesliga eine tragende Rolle übernehmen und die Defensive auf der rechten Seite stabilisieren. Für den Spieler ist es zugleich die erste Auslandsstation seiner Karriere.

Der VfL Bochum hat bereits auf den bevorstehenden Abgang reagiert. Mit Oliver Olsen steht der designierte Nachfolger für die rechte Abwehrseite kurz vor der Verpflichtung. Der 25-jährige Däne kommt von Randers FC und soll zeitnah vorgestellt werden. Damit treibt Bochum seinen personellen Umbruch in dieser Transferperiode weiter voran.

Mit dem Transfer von Felix Passlack setzt der VfL Bochum ein weiteres Zeichen für die Neuausrichtung des Kaders, während der Rechtsverteidiger bei Hibernian FC langfristige Perspektiven erhält.