Paßing folgt Preuß: STK Eilvese verstärkt Offensive

Der STK Eilvese hat in der Landesliga Hannover personell nachgelegt. Mit Marvin Paßing kommt ein torgefährlicher Offensivspieler vom Ligakonkurrenten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide.

Der 25-jährige Offensivspieler steht für Tempo, Technik und Zug zum Tor. Seine Qualitäten stellte Paßing bereits beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide unter Beweis, wo er in 29 Landesligaspielen 16 Treffer erzielte. Mit seiner Kreativität und Torgefahr soll er dem Spiel des STK Eilvese neue Impulse verleihen.

In Eilvese trifft Paßing auf einen bekannten Trainer. Pascal Preuß, der ebenfalls vom TSV Krähenwinkel/Kaltenweide zum STK wechselte, übernahm zur Rückrunde die Verantwortung an der Seitenlinie.