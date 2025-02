„Passiert in der Punktrunde nicht mehr“ – SV Bad Heilbrunn schlägt sich gegen Bruckmühl selbst

Der SV Bad Heilbrunn verliert im Test gegen den Landesligist SV Bruckmühl knapp mit 1:2. Zeigt aber eine starke Reaktion nach frühen Fehlern. Trainer Lang hofft, dass solche Patzer in der Punktrunde vermieden werden.

Besser, die Fehler passieren im Testspiel, als dann, wenn es darauf ankommt: Eine gescheiterte Dribbelaktion vor dem eigenen 16er, ein Querpass vor dem eigenen Tor. Die Konsequenz jeweils: Zweimal landete der Ball beim Gegner vom SV Bruckmühl, zweimal drosch Michele Cosentino (2./21. Spielminute) vom Landesligisten den Ball an Christoph Hüttl vorbei ins Heilbrunner Tor. „Da sah es nicht gut aus, da wird es schwierig“, meint Walter Lang, Trainer des Bezirksligisten.

Trainingslager in Ungarn

Aber er ist zufrieden mit dem Spiel, weil er auf den Lerneffekt bei seinen Spielern hofft. „In der Punktrunde passiert ihnen das vielleicht dann nicht mehr.“ Und weil er wieder einige Erkenntnisse für die anstehende Bezirksliga-Rückrunde gewonnen hat. Nach dem letzten Vorbereitungsspiel am Dienstag (19.30 Uhr) gegen die SG Gaißach/Wackersberg fahren die Heilbrunner ins Trainingslager nach Ungarn und steigen erst in der folgenden Woche in den Punktspielbetrieb ein. Bis dahin sind dann vielleicht auch wieder alle Spieler hergestellt oder einen Schritt weiter auf dem Weg zurück nach Verletzung.