Passi blüht in neuer Rolle auf

Löhndorf ist ein echtes Mengeringhäuser Eigengewächs und trägt das Trikot seines Heimatvereins, seit er denken kann. Beruflich arbeitet er als Maschinen- und Anlagenführer sowie stellvertretender Teamleiter, neben dem Fußball greift der BVB-Fan gerne zum Tennis- oder Padelschläger. Im Interview spricht er über den Kantersieg, seine neue Position, die Ziele nach dem Abstieg aus der Gruppenliga und seine besondere Verbindung zum TuSpo.

Pascal Löhndorf: „Nein, damit haben wir in der Deutlichkeit auf keinen Fall gerechnet. Wir wussten aus der Vergangenheit, dass Höringhausen/Meineringhausen ein sehr unangenehmer Gegner sein kann und man gegen sie erst einmal bestehen muss.“

FuPa: „Zur Pause stand es gerade einmal 1:0, anschließend habt ihr den Gegner förmlich überrollt. Was hat sich nach dem Seitenwechsel verändert?“

Pascal Löhndorf: „Wir wussten, dass es ein Geduldsspiel werden würde. Deshalb haben wir uns nicht verrückt machen lassen und versucht, den Gegner viel ins Laufen zu bringen. Ich glaube, die ersten beiden Tore sind genau zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Danach musste Höringhausen/Meineringhausen offensiver werden. Dadurch haben sich die Räume geöffnet, die wir gebraucht haben, um unser Spiel durchzuziehen.“

FuPa: „Du selbst hast mit zwei Treffern maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Bist du einfach richtig gut aus dem Sommer gekommen?“

Pascal Löhndorf: „Kurz gesagt: Ja. Ich habe im Sommer sehr intensiv gearbeitet und spüre, dass mir das Vertrauen der Coaches zusätzliche Sicherheit gibt, meine Leistung auch im Spiel abzurufen. Durch den Wechsel von meiner eigentlichen Stammposition im äußeren Mittelfeld in die Sturmspitze möchte ich zeigen, dass ich dem TuSpo auch auf dieser neuen Position helfen und meinen Teil zu erfolgreichen Spielen beitragen kann.“

FuPa: „Nach der vergangenen Saison in der Gruppenliga seid ihr nun wieder in der Kreisoberliga unterwegs. Muss das Ziel direkter Wiederaufstieg heißen?“

Pascal Löhndorf: „Nein, den direkten Wiederaufstieg haben wir uns nicht als konkretes Ziel gesetzt. Für uns steht zunächst im Vordergrund, dass unsere verletzten Spieler wieder vollständig gesund werden und wir als Mannschaft an die Leistungen aus der Aufstiegssaison 2024/25 anknüpfen. Gleichzeitig bringen die Jungs aus der Jugend zusätzliche Qualität in den Kader. Unser Anspruch ist es, uns im oberen Tabellenbereich zu etablieren und Woche für Woche konstant gute Leistungen zu zeigen. Mein persönliches Ziel ist außerdem, im Waldeck-Frankenberger Pokal so weit wie möglich zu kommen.“

FuPa: „Du spielst praktisch seit deiner Kindheit für den TuSpo. Was macht den Verein für dich so besonders – und war ein Wechsel wirklich nie ein Thema?“

Pascal Löhndorf: „Als gebürtiger Mengeringhäuser habe ich natürlich eine besondere Verbindung zu meinem Heimatverein, für den ich spiele, seit ich denken kann. Am TuSpo schätze ich vor allem den starken Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl. Auf und neben dem Platz merkt man, dass man füreinander einsteht und als Mannschaft zusammenhält. Gleichzeitig möchte ich nicht verschweigen, dass es auch Angebote anderer Vereine gab, die ich unter anderem aus persönlichen Gründen ablehnen musste. Grundsätzlich bin ich neuen Herausforderungen gegenüber offen, aber aktuell gilt mein voller Fokus dem TuSpo.“