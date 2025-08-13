„Passen perfekt zu uns“: TSV Paunzhausen bekommt zwei Neuzugänge

Mit dem fünften Rang in der Abschlusstabelle der Kreisklasse 3 haben sich die Fußballer des TSV Paunzhausen in der vergangenen Saison selbst ein bisschen überrascht.

„Den Platz würden wir gerne verteidigen“, sagt Trainer Alen Ruzak. Für den nächsten Schritt in die absolute Ligaspitze fehlt es jedoch weiterhin an der Breite im Kader.

In dieser Sommerpause verzeichnete der Club allerdings durchaus positive Veränderungen: Die Mannschaft bekam zwei neue Akteure dazu. Maximilian Mayer (22) wechselte vom Kreisliga-Absteiger TSV Eching nach Paunzhausen, Muhammed Genc (23) kickte zuletzt in der Kreisliga beim FC Alte Haide. „Wir haben jetzt 14 bis 15 Spieler und damit vielleicht einmal nicht mehr den kleinsten Kader der Liga“, sagt Coach Ruzak. Das Team kann zwar den einen oder anderen Ausfall kompensieren, viel darf jedoch nicht passieren. Wenn es eng wird, müssen die defensivstarken Paunzhausener eben noch mehr zusammenhalten.