Passen, dribbeln, schießen Anpfiff ins Leben +++ Anpfiff-Fußballcamp beim Ludwigshafener SC von Anpfiff ins Leben/red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Gruppe hatte großen Spaß beim Anpfiff-Fußballcamp in Ludwigshafen. – Foto: Anpfiff ins Leben

Trotz sommerlich-schwüler Temperaturen waren die jungen Fußballer mit viel Elan bei der Sache: Zum Auftakt der Sommerferien in Rheinland-Pfalz veranstaltete der Anpfiff ins Leben-Partnerverein Ludwigshafener SC das dreitägige Anpfiff-Fußballcamp für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren.

In kleinen Gruppen trainierten die Teilnehmer verschiedene Elemente des Fußballs – von Ballführung und Passspiel bis zum Torabschluss. Unterstützt wurden sie dabei von lizenzierten Trainern, die Tipps gaben und die Übungen begleiteten. "Im Vergleich zum normalen Training ist es hier viel entspannter. Man kann die Übungen länger laufen lassen und sich mehr Zeit für die Kinder nehmen", sagte Betreuer Felix, der beim Ludwigshafener SC auch die D3-Jugend trainiert. Während am Vormittag die Grundlagen wie Passen, Dribbeln und Schießen im Mittelpunkt standen, sorgten am Nachmittag Spielformen und Wettbewerbe für Abwechslung.

Ziel des Anpfiff-Fußballcamps ist es, die Kinder altersgerecht zu fördern und ihnen gleichzeitig positive Ferienerlebnisse in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Begeisterung der Teilnehmer war während der drei Tage deutlich zu spüren. "Am Anfang waren die Kids noch supernervös, aber das hat sich beim Spielen schnell gelegt", berichtete Felix und ergänzte, "es ist einfach schön zu sehen, wie viel Spaß sie hier haben."

Die Fußballcamps finden in den Sommerferien bei verschiedenen Partnervereinen von Anpfiff ins Leben in der Metropolregion Rhein-Neckar statt. Neben der sportlichen Förderung stehen dabei Gemeinschaft und Freude an der Bewegung im Vordergrund.