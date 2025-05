Passaus Jan Wehner: Ganz nah dran an Müller, Kane und Musiala

Inspiriert von bekannten YouTube-Kanälen wie den "Freekickerz" oder den "F2 Freestylers" beginnt der damals 13-jährige Jan Wehner seine Reise in die sozialen Medien.





"Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es für die ganz große Fußballkarriere wahrscheinlich nicht reicht", sagt Wehner heute mit einem realistischen Blick. "Aber ich wollte trotzdem in die Nähe dieser Welt - nah an die Profis, nahe dran sein am Geschehen in den Stadien." Er sucht sich einen anderen Weg dorthin. Sein Hobby, Videos drehen, schneiden und posten, wird zur Brücke. Und schließlich zum Beruf.