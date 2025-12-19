Passauer Stadtmeisterschaften - SV Schalding I: »Wollen den Titel«

Der Spielmodus mit Bande hat seine eigenen Gesetze: Schnelles Umschalten, clevere Spielzüge, technische Klasse - und nicht selten eine Überraschung aus der Außenseiterrolle. Im weiteren Verlauf der Vorberichterstattung richten wir den Blick auf die beiden Vorrundengruppen. Den Auftakt macht dabei Gruppe A, deren vier Teams wir genauer unter die Lupe nehmen und die Trainer nach ihren Erwartungen und Zielsetzungen für das Turnier befragen.

"Wir freuen uns, bei den 48. Passauer Stadtmeisterschaften wieder am Start zu sein. Unser Ziel ist natürlich klar: Wir wollen den Titel auch dieses Jahr wieder nach Schalding holen - das wäre dann zum 21. Mal in Folge. Bis auf Fabian Schnabel sind vor allem viele unserer jungen Spieler dabei."

Wie schätzt Du eure Gruppengegner ein?

"Wir haben vor allen Gruppengegnern großen Respekt - unabhängig davon, in welcher Liga sie spielen. Alle werden hochmotiviert sein und, angetrieben von ihren zahlreichen Zuschauern, alles daransetzen, gegen uns zu gewinnen. Deshalb nehmen wir das Turnier sehr ernst, denn nur so lässt sich auch die Verletzungsgefahr in der Halle möglichst gering halten."

Wer ist Dein persönlicher Favorit auf den Titel?

"Von der Liga her sind wir sicher einer der Favoriten, wobei man das in der Halle nie so klar sagen kann. Jedes Team hat mindestens vier sehr gute Spieler - da kann es ganz schnell passieren, dass man auch mal ein Spiel verliert."

DJK Passau-West

Daniel Maier (spielender Co-Trainer):

Welches Ziel setzt Ihr Euch für das Turnier?

"Unser Ziel ist es Spaß zu haben und den Finaltag zu erreichen. Aktuell liegt der Fokus darauf, unsere verletzten Spieler wieder fit zu bekommen, weshalb uns nur ein eingeschränkter Kader zur Verfügung steht. "

Wie schätzt Du die Gruppe ein?

"In der Halle muss man jede Mannschaft auf dem Zettel haben. Wer sein Herz auf dem Platz lässt, kann viel bewegen - das hat auch die letzte Stadtmeisterschaft gezeigt."

Wer ist Dein persönlicher Favorit auf den Titel?

"Sollten die großen Überraschungen ausbleiben, werden wohl der FC Passau I oder Schalding I das Rennen machen."