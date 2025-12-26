Passauer Stadtmeisterschaften: Schalding II peilt Titelverteidigung an

Der Spielmodus mit Bande hat seine eigenen Gesetze: Schnelles Umschalten, clevere Spielzüge, technische Klasse - und nicht selten eine Überraschung aus der Außenseiterrolle. Diese Woche blicken wir auf die Gruppe B, deren vier Teams wir genauer unter die Lupe nehmen und die Trainer nach ihren Erwartungen und Zielsetzungen für das Turnier befragen.

"Unser klares Ziel ist der Sieg der Stadtmeisterschaft. Ich traue unserem Kader selbstverständlich alles zu. Wir verfügen über eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Wilden, die für viel Dynamik sorgen. Wenn wir unser Potenzial abrufen, können wir jedem Gegner wehtun."

Wie schätzt Du eure Gruppengegner ein?

"Unser Anspruch ist es, die Gruppenphase als Erster abzuschließen. Gleichzeitig ist uns aber bewusst, dass in der Halle alles passieren kann - sowohl offensiv als auch defensiv. Deshalb gilt es, die Gruppenphase vom ersten Spiel an absolut ernst zu nehmen und alles rauszuhauen, was in uns steckt."

Wer ist Dein persönlicher Favorit auf den Titel?

"Mit Schalding I ist ganz klar eine sehr starke Mannschaft am Start. Aber auch Schalding II hat im vergangenen Jahr gezeigt, was bei einer Stadtmeisterschaft möglich ist. Einen klaren Favoriten auszumachen, ist bei diesem Turnier aus meiner Sicht nicht möglich. Wir sind gut beraten, uns voll auf uns selbst zu konzentrieren, um vielleicht am Ende selbst als Favorit zu gelten."

SV Schalding II

Manuel Mikolaiczyk (spielender Co-Trainer):

Welche Ziele setzt ihr Euch für das Turnier?

"Wir wollen attraktiven Hallenfußball zeigen und natürlich unseren Titel verteidigen. Im Kader stehen genau die Spieler, die richtig Bock auf Halle haben. Sollte es bis zum Finaltag gehen, wartet allerdings eine echte Belastungsprobe auf uns: Mit den Stadtmeisterschaften und dem Turnier in Vilshofen am 26.12. haben wir dann "hoffentlich" eine Dreifachbelastung."

Wie schätzt Du eure Gruppengegner ein?

"Passau I geht für mich als Favorit in die Gruppe - umso mehr freuen wir uns auf das Derby! Die beiden anderen Spiele gegen unsere eigene dritte Mannschaft und Eintracht dürfen wir aber keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Gerade in der Halle kann alles passieren - kurze Spielzeiten, viele Aktionen, schnelle Tore. Da entscheiden oft kleine Dinge das Spiel.

Wer ist Dein persönlicher Favorit auf den Titel?

"Als Titelverteidiger sagen wir natürlich: wir selbst. Aber realistisch betrachtet gehören auch Schalding 1 und Passau 1 ganz klar zum engen Favoritenkreis. Beide bringen Qualität und Erfahrung mit - das verspricht auf jeden Fall ein spannendes Turnier!"