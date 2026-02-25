Passau: Zwei weitere Hiobsbotschaften - Aufatmen bei Orbay Für Kapitän Maximilian Moser ist das Fußballjahr 2026 gelaufen +++ Rückkehrer Moritz Schültke fällt für den Rest der Saison aus von Thomas Seidl · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

FCP-Spielführer Maximilian Moser wird wegen eines schweren Knorpelschadens im Knie lange Zeit ausfallen – Foto: Robert Geisler

Dem 1. FC Passau stand 2025 oft ein XXL-Kader zur Verfügung. An manchen Spieltagen hätte Coach Krisztian Beregszaszi problemlos zwei komplette Teams stellen können. Diese komfortable, aber sicherlich nicht immer einfache Situation hat sich aber in den letzten Wochen geändert. Im Winter hatte der Mitte-Landesligist vier Abgänge, auf der Zugangsseite standen lediglich zwei Namen. Zudem beklagen die Kicker von der Danziger Straße inzwischen auch eine Reihe von Ausfällen. Vor allem Kapitän Maximilian Moser, der immerhin bei fünf Saisontoren steht, hat es richtig heftig erwischt. Aufgrund eines schweren Knorpelschadens im Knie wird das Urgestein mindestens ein Jahr komplett außer Gefecht sein.

Der in der Winterpause vom Kreisligisten TSV Gangkofen in die Dreiflüssestadt zurückgekehrte Moritz Schültke hat sich einen Meniskuseinriss zugezogen und für den 28-jährigen Defensivspezialisten ist die Saison damit beendet. Zudem plagt sich Youngster Jakob Holzinger mit Achillessehnenproblemen herum und Jonas Kahlouch setzen derzeit Leistenprobleme außer Gefecht. Bis auf Weiteres ist auch Umut Orbay raus. Beim zuverlässigen "Sechser" wurde zunächst ein erneuter Kreuzbandriss - der Natternberger erlitt die Horrorverletzung schon im Herbst 2024 - befürchtet. "Die MRT-Bilder haben diese Befürchtung Gott sei Dank nicht bestätigt. Allerdings hat Umut erst noch einen Untersuchungstermin bei einem Kniespezialisten. Er wird uns sicherlich noch einige Zeit fehlen", berichtet Passaus Sportlicher Leiter Christian Wolf.







Umut Orbay hatte Glück im Unglück und hat sich nicht erneut das Kreuzband gerissen – Foto: Robert Geisler











Im Frühjahr werden verstärkt Talente aus der eigenen U19, die in der Landesliga um Punkte und Tore wetteifert, Einsatzzeiten bekommen. "Wir wollen unseren Nachwuchsspielern Minuten geben. Allerdings möchten wir mit der A-Jugend auch die Landesliga halten. Daher werden wir das situativ immer gut abwägen", erklärt Wolf. Wohl nichts wird es am Samstag mit dem Frühjahrsauftakt beim TB 03 Roding. "Wir haben aus Roding schon deutliche Signale bekommen, dass es höchstwahrscheinlich nicht gehen wird", informiert Wolf, dessen Truppe deshalb am Donnerstagabend (Anstoß: 18:30 Uhr) einen weiteren Probelauf haben wird. Zu Gast am Kunstrasenplatz am Döbldobl ist dann Bezirksligist TSV Mauth.