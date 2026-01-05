Passau-West: Stark und Maier verlängern - Bauer wird spielender Co

Ein positives erstes Halbjahr liegt hinter der DJK Passau West, die überraschend Tabellendritter der Kreisliga Passau ist. Nach einem größeren Umbruch im Sommer hat sich die Mannschaft um die beiden Spielertrainer Michell Stark und Daniel Maier schnell stabilisiert und kann der Restrückrunde relativ entspannt entgegenblicken. Daher kommt es wenig überraschend, dass der Verein die Zusammenarbeit mit den beiden Coaches vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert hat.

"Wir haben von Anfang an großes Vertrauen von Mannschaft sowie Vorstandschaft gespürt und konnten uns jederzeit auf die Arbeit mit den Jungs konzentrieren. Es macht einfach großen Spaß, mit dieser homogenen Truppe zu arbeiten. Ein großes Kompliment an unsere Jungs, die trotz mehrerer schlimmeren Verletzungen nie aufgesteckt haben. Wir wollen den sehr jungen Kader weiterentwickeln und die nächsten Schritte gehen", lassen Stark und Maier wissen. Kommende Saison wird das Trainerteam mit Kevin Bauer verstärkt, der nach einem halbjährigen Österreich-Intermezzo beim SV Freinberg schon im Winter zurück an den Söldenpeterweg wechselt. Bis Sommer ist der 28-Jährige nur Spieler, dann Assistenzcoach.. "Kev wohnt wie ich in Neukirchen und wir kennen uns schon lange. Er war und ist ein Führungsspieler, der auf und neben dem Platz extrem wertvoll für uns sein wird“, sagt Stark.





Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, das bereits vor dem Jahreswechsel alle Spieler der ersten Mannschaft ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben haben. Mit Dominik Zietek kommt außerdem ein pfeilschneller Offensivspieler vom Ligakonkurrenten FC Salzweg und erhofft sich bei seinem neuen Klub mehr Spielzeit. "Domi ist ein super Kerl, der jung ist und sehr viel Potenzial mitbringt. Er wird uns offensiv definitiv mehr Optionen bieten und durch den längeren Ausfall unseres Kapitäns Alex Schmidt wollten wir uns ohnehin verstärken. Ein Dank gilt dem FC Salzweg für die Freigabe im Winter“, erklären die beiden Coaches.





