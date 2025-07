Passau West nimmt Verjüngung vor - Friedl springt in Bresche

Bei der DJK Passau West ist mit dem Abschied des Spielertrainer-Duos Sebastian List / Patrick Mühlberger eine erfolgreiche Ära zu Ende gegangen. Nach vier Jahren hat sich das Gespann verabschiedet, neuer Chefanweiser am Söldenpeterweg ist Michell Stark , der als Aktiver mehr als 180 Bezirksliga-Spiele bestritten hat und in den vergangenen beiden Spielzeiten das Trikot des oberösterreichischen Klubs FC Münzkirchen getragen hat. Gemeinsam mit seinem Kumpel Daniel Maier , der als Co-Spielertrainer fungiert, will der 29-Jährige mit "West" eine sorgenfreie Kreisliga-Saison spielen.

"Unsere Vorbereitung stimmt mich positiv, da wir trotz sehr schmerzlicher Abgänge relativ schnell eine Einheit auf und neben dem Platz geworden sind. Die Neuzugänge haben alle überzeugt und noch erfreulicher ist es das wir mit Leon Maier, Sebastian Hauer, Tim Geier und Miron Reshiti vier Jungs aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft integrieren konnten. Trotz aller Euphorie und guter Ergebnisse wissen wir, dass wir jedes Spiel an unser Maximum gehen müssen, um etwas ernten zu können. Wir haben auf allen Positionen extremem Konkurrenzkampf und freuen uns nun auf den Start in Thyrnau", berichtet Michell Stark, der allerdings vor zu einer zu hohen Erwartungshaltung warnt: "Aufgrund unserer Verjüngung des Kaders und der weggebrochenen Schlüsselspieler, zählt für uns nur der Klassenerhalt und die Entwicklung der jungen Spieler."







Den 2:1-Testspielerfolg beim Bezirksligisten SV Oberpolling mussten die Dreiflüssestädter teuer bezahlen, denn Keeper Tim Schneider zog sich eine Handverletzung zu und wird daher mehrere Wochen ausfallen. Mit Patrick Friedl, der ursprünglich als Tormanntrainer in Diensten des Ligakonkurrenten FC Salzweg stand, konnte ein erfahrenes Eigengewächs kurzfristig heimgeholt werden. Der 29-Jährige hilft seinem Stammklub aus. "Durch die Verletzung von Tim mussten wir nochmals reagieren und konnten mit Pat einen absoluten Glückstransfer erzielen, der uns sofort ohne Eingewöhnungszeit weiterhelfen wird. Der ganze Verein freut sich, dass ein Westler wieder nach Hause kommt. Ein großer Dank gilt dem FC Salzweg, der Pat keine Steine in den Weg gelegt hat", sagt Stark, der sich beim Passauer Traditionsverein erstmals als Chefanweiser beweisen darf.