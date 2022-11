Der 1. FC Passau (in rot) läuft als Favorit gegen den FC Künzing auf – Foto: Robert Geisler

Passau vs. Künzing - Salzweg mit Kampfansage 18. Spieltag: Vornbach haushoher Favorit gegen Kirchroth +++ Ruhmannsfelden duelliert sich mit Perlesreut

Vor rund fünf Monaten lieferten sich der 1. FC Passau und der FC Künzing zwei packende Relegationsduelle. Das Ende vom Lied ist bekannt: Keine der beiden Mannschaften schaffte letztlich die Qualifikation für die Landesliga. Während die Dreiflüssestädter aber zumindest auf dem besten Wege sind, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen, taumeln die "Römer" nach famosen Saisonstart aktuell in den Seilen und drohen den Anschluss zur Tabellenspitze zu verlieren. Wenn die Prebeck-Truppe an der Danziger Straße leer ausgeht, scheint der Meisterschaftszug ohne die Kicker von der B8 abzufahren. Vor einer vermeintlich einfachen Aufgabe steht der Rangzweite DJK Vornbach, der das Schlusslicht SC Kirchroth zu Gast hat. Die drittplazierte SpVgg Ruhhmannsfelden erwartet den kampfstarken SV Perlesreut. Seinen Negativlauf möchte der FC Salzweg ausgerechnet im Nachbarschaftsduell beim SV Hutthurm beenden.

Morgen, 14:00 Uhr SV Schöfweg Schöfweg SV Oberpolling Oberpolling 14:00 live PUSH





Matthias Süß (Trainer SV Schöfweg): "Für uns steht ein sehr wichtiges Heimspiel gegen Oberpolling an. Der Gegner ist durchaus im Aufschwung und die bisherigen Vergleiche waren bislang ausschließlich wild und spektakulär. Wir möchten unsere gute Heimserie ausbauen und die Punkte in Schöfweg behalten.



Personalien: Marcel Eder, Michael Weny, Fabian Wagner und vermutlich auch Stammtorhüter Kurt Kroner fallen beim SVS aus.







Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Wir haben aktuell eine enorm gute Stimmung und die Jungs haben wieder richtig gut trainiert. Schöfweg ist mit die heimstärkste Mannschaft der Liga. Wir kommen nach dem Sieg gegen Grafenau aber mit breiter Brust und wollen etwas mitnehmen."



Personalien: Die Gäste können auf das genau gleiche Aufgebot wie beim Heimerfolg gegen Grafenau bauen.





Matthias Süß (Trainer SV Schöfweg): "Für uns steht ein sehr wichtiges Heimspiel gegen Oberpolling an. Der Gegner ist durchaus im Aufschwung und die bisherigen Vergleiche waren bislang ausschließlich wild und spektakulär. Wir möchten unsere gute Heimserie ausbauen und die Punkte in Schöfweg behalten.Personalien: Marcel Eder, Michael Weny, Fabian Wagner und vermutlich auch Stammtorhüter Kurt Kroner fallen beim SVS aus.Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Wir haben aktuell eine enorm gute Stimmung und die Jungs haben wieder richtig gut trainiert. Schöfweg ist mit die heimstärkste Mannschaft der Liga. Wir kommen nach dem Sieg gegen Grafenau aber mit breiter Brust und wollen etwas mitnehmen."Personalien: Die Gäste können auf das genau gleiche Aufgebot wie beim Heimerfolg gegen Grafenau bauen.





Martin Kreß (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Das Hinspiel gegen Perlesreut war ein hitziges, emotionales Spiel, in dem wir erst kurz vor Schluss einen 0:2-Rückstand drehen konnten. Der Gegner verfügt über eine sehr kampfstarke Mannschaft, die mit einigen guten Einzelspielern gespickt ist. Daher erwarte ich wieder eine enge Partie. Wir sind mittlerweile seit fünf Spielen ungeschlagen und möchten diese Serie gern fortführen."



Personalien: Robert Peter kehrt bereits in Kirchroth überraschend in den Kader zurück, in dem es noch ein paar Fragezeichen gibt. Unter anderem wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob Leitwolf Bastian Kilger wieder auflaufen kann.





Felix Bachl (Trainer SV Perlesreut): "In Ruhmannsfelden erwartet uns eine eingespielte und kompakte Spitzenmannschaft. Wir können als klarer Außenseiter befreit aufspielen und werden versuchen, zu überraschen. Entscheidend wird sein, ob wir die beiden torgefährlichen Youngsters Tremmel und Schiller in Schach halten können."



Personalien: Marco Sterr, Thomas Beyer, Julian Poschinger, Karlo Celcic und Nicolas Hesel müssen passen.





Martin Kreß (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Das Hinspiel gegen Perlesreut war ein hitziges, emotionales Spiel, in dem wir erst kurz vor Schluss einen 0:2-Rückstand drehen konnten. Der Gegner verfügt über eine sehr kampfstarke Mannschaft, die mit einigen guten Einzelspielern gespickt ist. Daher erwarte ich wieder eine enge Partie. Wir sind mittlerweile seit fünf Spielen ungeschlagen und möchten diese Serie gern fortführen."Personalien: Robert Peter kehrt bereits in Kirchroth überraschend in den Kader zurück, in dem es noch ein paar Fragezeichen gibt. Unter anderem wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob Leitwolf Bastian Kilger wieder auflaufen kann.Felix Bachl (Trainer SV Perlesreut): "In Ruhmannsfelden erwartet uns eine eingespielte und kompakte Spitzenmannschaft. Wir können als klarer Außenseiter befreit aufspielen und werden versuchen, zu überraschen. Entscheidend wird sein, ob wir die beiden torgefährlichen Youngsters Tremmel und Schiller in Schach halten können."Personalien: Marco Sterr, Thomas Beyer, Julian Poschinger, Karlo Celcic und Nicolas Hesel müssen passen.





Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Das letzte Heimspiel eines sehr erfolgreichen wollen wir mit einem Sieg beenden. Das letzte Ergebnis der Gäste hat gezeigt, dass sie stärker einzuschätzen sind, als ihr aktueller Tabellenplatz. Trotzdem bin ich optimistisch, die Punkte in Vornbach behalten zu können, wenn die Mannschaft ihre Leistung abrufen kann."



Personalien: Thomas Schacherbauer, Moritz Krompaß und Lukas Spannbauer können nicht auflaufen. Außerdem gibt es noch eine Reihe von weiterer Ungewissheiten, die sich erst relativ kurzfristig klären werden. Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Das letzte Heimspiel eines sehr erfolgreichen wollen wir mit einem Sieg beenden. Das letzte Ergebnis der Gäste hat gezeigt, dass sie stärker einzuschätzen sind, als ihr aktueller Tabellenplatz. Trotzdem bin ich optimistisch, die Punkte in Vornbach behalten zu können, wenn die Mannschaft ihre Leistung abrufen kann."Personalien: Thomas Schacherbauer, Moritz Krompaß und Lukas Spannbauer können nicht auflaufen. Außerdem gibt es noch eine Reihe von weiterer Ungewissheiten, die sich erst relativ kurzfristig klären werden.



Patrick Meier (Trainer SC Kirchroth): "Wir haben in Vornbach nichts zu verlieren und weden wieder alles versuchen, um den Favoriten zu ärgern. Mit ein wenig mehr Spielglück wäre letzte Woche auch ein Dreier drin gewesen."



Personalien: Zumindest in der Teambesetzung sieht es beim Tabellennachzügler wieder besser aus, denn bis auf die langzeitverletzten Akteure gibt es dieses Mal keine weiteren Ausfälle.









Morgen, 14:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm FC Salzweg Salzweg 14:00 live PUSH





Albert Krenn (Spielertrainer SV Hutthurm): "Wir müssen den Bock endlich mal umstoßen und uns wieder für unseren Aufwand voll belohnen. Gegen Salzweg haben wir schon im Hinspiel gesehen, wie schwierig es werden kann."



Personalien: Coach Krenn, Simon Seiderer und Maximilian Köberl sind nicht dabei. Ob Adrian Böck sein Comeback geben wird, ist noch offen.







Michell Stark (Sportlicher Leiter FC Salzweg): "Wir fahren trotz unsers Negativserie mit einem guten Gefühl nach Hutthurm, da ein Derby ohnehin seine eigenen Gesetzte schreibt. Auch wenn es aktuell von außen nicht so wirkt, arbeiten wir sehr konzentriert und gut unter der Woche und wollen uns für die zuletzt gezeigten Leistungen belohnen. Wir schicken eine Kampfansage nach Hutthurm und wollen etwas Zählbares mit nach Hause bringen. "



Personalien: Sebastian Schweitzer, Daniel Brummer, Konrad Rüther und Daniel Maier können nicht auflaufen. Zudem ist das Mitwirken von Michael Samberger noch ungewiss.



Albert Krenn (Spielertrainer SV Hutthurm): "Wir müssen den Bock endlich mal umstoßen und uns wieder für unseren Aufwand voll belohnen. Gegen Salzweg haben wir schon im Hinspiel gesehen, wie schwierig es werden kann."Personalien: Coach Krenn, Simon Seiderer und Maximilian Köberl sind nicht dabei. Ob Adrian Böck sein Comeback geben wird, ist noch offen.Michell Stark (Sportlicher Leiter FC Salzweg): "Wir fahren trotz unsers Negativserie mit einem guten Gefühl nach Hutthurm, da ein Derby ohnehin seine eigenen Gesetzte schreibt. Auch wenn es aktuell von außen nicht so wirkt, arbeiten wir sehr konzentriert und gut unter der Woche und wollen uns für die zuletzt gezeigten Leistungen belohnen. Wir schicken eine Kampfansage nach Hutthurm und wollen etwas Zählbares mit nach Hause bringen. "Personalien: Sebastian Schweitzer, Daniel Brummer, Konrad Rüther und Daniel Maier können nicht auflaufen. Zudem ist das Mitwirken von Michael Samberger noch ungewiss.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Wir spielen zum vierten Mal innerhalb von wenigen Monaten gegen die Römer. Trotz ihrer aktuell kleineren Schwächephase, sind sie immer noch ein großer Mitfavorit um den Titel. Mit einem Sieg könnten wir uns aber einen weiteren Schritt von ihnen wegbewegen. Das ist Künzing natürlich auch bewusst und dementsprechend wird die FCK-Mannschaft alles dafür tun, damit dies nicht passiert. Ich hoffe, unsere Jungs haben den größeren Willen in diesem 50:50-Match und geben alles, um siegreich vom Platz zu gehen."



Personalien: Alexander Kotlik, Gabriel Bauer, Stefan Lohberger, Alexander Moser und Dominik Aicher sind nicht einsatzbereit.







Thomas Prebeck (Trainer FC Künzing): "Unsere Auftritte und vor allem die Ergebnisse der letzten Wochen waren nicht gerade berauschend, deshalb fahren wir nicht unbedingt als Favorit nach Passau. Im letzten Spiel haben wir ziemlich alles vermissen lassen, um erfolgreich zu sein und darum erwarte ich von jedem einzelnen Spieler die absolute Bereitschaft und ein Team, das dem Tabellenführer einen Fight von der ersten bis zur letzten Minute liefert. Der FCP spielt eine sehr konstante Saison und wird seiner Favoritenrolle auch gerecht, deshalb wäre ich mit einem Punktgewinn schon zufrieden."



Personalien: Kapitän Daniel Seidl, Maximilian Tiefenbrunner und Thomas Wimberger müssen ersetzt werden. Ob der grippekranke Alexander Wittenzellner mit von der Partie ist, wird sich erst am Spieltag entscheiden.







Der SV Grainet möchte im Landkreisderby gegen den TSV Grafenau punkten – Foto: Robert Geisler | SP4ORT.de











Morgen, 14:00 Uhr SV Grainet Grainet TSV Grafenau Grafenau 14:00 PUSH





Jürgen Eder (Trainer SV Grainet): "Nach der völlig unnötigen Niederlage in Regen müssen wir uns wieder von einer anderen Seite präsentieren und über 90 Minuten Leistung bringen. Der TSV Grafenau ist spielerisch eines der stärksten Teams der Liga und da gilt es, die Räume eng zu machen und wenig zuzulassen."



Personalien: Es gibt noch ein paar Unklarheiten beim SVG. Einzig fixer Ausfall ist Johannes Glaser.





Franz Seitz (Sportlicher Leiter TSV Grafenau): "Gegen Grainet haben wir uns immer schwer getan. Nach zwei Niederlagen müssen wir uns wieder aus dieser Delle heraus kämpfen. Wir wollen vor der Winterpause noch punkten und uns ein gewisses Polster verschaffen. Dafür müssen wir wieder deutlich besser als zuletzt spielen und vor allem wieder konzentrierter in unserer Defensivarbeit sein. Ich bin aber guter Dinge, dass unser Trainer die richtigen Worte findet, die Mannschaft wieder aufrichtet und wir nicht ohne Punkte nach Hause fahren."





Personalien: Leo Molleker und Marco de Lima sind weiter kein Thema. Ferner stehen die Einsätze von Philipp Wilhelm und Simon Müller noch auf der Kippe.





Jürgen Eder (Trainer SV Grainet): "Nach der völlig unnötigen Niederlage in Regen müssen wir uns wieder von einer anderen Seite präsentieren und über 90 Minuten Leistung bringen. Der TSV Grafenau ist spielerisch eines der stärksten Teams der Liga und da gilt es, die Räume eng zu machen und wenig zuzulassen."Personalien: Es gibt noch ein paar Unklarheiten beim SVG. Einzig fixer Ausfall ist Johannes Glaser.Franz Seitz (Sportlicher Leiter TSV Grafenau): "Gegen Grainet haben wir uns immer schwer getan. Nach zwei Niederlagen müssen wir uns wieder aus dieser Delle heraus kämpfen. Wir wollen vor der Winterpause noch punkten und uns ein gewisses Polster verschaffen. Dafür müssen wir wieder deutlich besser als zuletzt spielen und vor allem wieder konzentrierter in unserer Defensivarbeit sein. Ich bin aber guter Dinge, dass unser Trainer die richtigen Worte findet, die Mannschaft wieder aufrichtet und wir nicht ohne Punkte nach Hause fahren."Personalien: Leo Molleker und Marco de Lima sind weiter kein Thema. Ferner stehen die Einsätze von Philipp Wilhelm und Simon Müller noch auf der Kippe.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Mauth Mauth TSV Regen Regen 14:00 PUSH





Maximilian Stockinger (Abteilungsleiter TSV Mauth): "Regen hat eine starke Truppe, wir sind gewarnt. Dennoch wollen wir unser Heimspiel erfolgreich gestalten. Dazu ist aber gegenüber dem Spiel in Perlesreut eine Steigerung in allen Mannschaftsteilen notwendig."



Personalien: Michael Plöchinger, Niko Herzig und Dominik Bernhardt können nicht mitwirken.







Daniel Völkl (Co-Spielertrainer TSV Regen): "Zwei gegensätzliche Halbzeiten lieferten wir im vergangenen Heimspiel gegen Grainet ab. Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui trifft es wohl sehr treffend. Aufgrund unserer Wechselspieler konnten wir den Spieß noch umdrehen. Sowohl Jonas Achatz als auch Tim Ganserer bereicherten unser Offensivspiel und waren letztendlich auch die Torschützen. Nun fahren wir selbstbewusst nach Mauth. Wir können dort ohne großen Druck aufspielen und wollen den vierten Dreier in Folge einfahren."



Personalien: Günther Denk, Lukas Schmid, Max, Michael und Uli Kappl fehlen den Kreisstädtern.





Maximilian Stockinger (Abteilungsleiter TSV Mauth): "Regen hat eine starke Truppe, wir sind gewarnt. Dennoch wollen wir unser Heimspiel erfolgreich gestalten. Dazu ist aber gegenüber dem Spiel in Perlesreut eine Steigerung in allen Mannschaftsteilen notwendig."Personalien: Michael Plöchinger, Niko Herzig und Dominik Bernhardt können nicht mitwirken.Daniel Völkl (Co-Spielertrainer TSV Regen): "Zwei gegensätzliche Halbzeiten lieferten wir im vergangenen Heimspiel gegen Grainet ab. Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui trifft es wohl sehr treffend. Aufgrund unserer Wechselspieler konnten wir den Spieß noch umdrehen. Sowohl Jonas Achatz als auch Tim Ganserer bereicherten unser Offensivspiel und waren letztendlich auch die Torschützen. Nun fahren wir selbstbewusst nach Mauth. Wir können dort ohne großen Druck aufspielen und wollen den vierten Dreier in Folge einfahren."Personalien: Günther Denk, Lukas Schmid, Max, Michael und Uli Kappl fehlen den Kreisstädtern.





Christopher Pauli (Trainer SV Schalding-Heining II): "Für uns zählen am Sonntag nur drei Punkte. Wir müssen einfach alles raushauen, was wir haben und an uns glauben. Ich bin überzeugt, dass meine Männer wieder ein anderes Gesicht zeigen werden und alles für den Heimsieg geben."



Personalien: Bis auf Florian Schabl hat die Bayernliga-Reserve voraussichtlich alle Mann an Bord.







Onur Örs (Sportlicher Leiter SV Türk Gücü Straubing): "Gegen Künzing ist uns eine Überraschung gelungen. Mit Kampf und Zusammenhalt haben wir gesehen, dass auch wir eine gute Bezirksliga-Truppe sind. Der Sieg hilft uns aber nicht entscheidende weiter, wenn wir nicht nachlegen. Wir werden wieder konzentriert an die Sache rangehen und versuchen, aus Schalding etwas Zählbares mitzunehmen."



Personalien: Das Aufgebot bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.