Christoph Wimmer übernimmt zur neuen Saison die U19 des 1. FC Passau – Foto: Norbert Herrmann

Passau: Urgestein Wimmer folgt bei U19 auf Moser Der ehemalige Kapitän des FCP und derzeitige U15-Chefanweiser coacht kommende Saison die A-Jugend des Landesligisten Verlinkte Inhalte präsentiert von U19 Landesliga S FC Passau Christoph Wimmer

Der 1. FC Passau hat bei seiner ältesten Nachwuchsmannschaft Fakten geschaffen. Für den am Saisonende scheidenden Jonas Moser, der bekanntlich das Herren-Landesligateam der DJK Vornbach übernimmt, wird Christoph Wimmer an der Seitenlinie bei der U19 stehen. Der 34-Jährige absolvierte für Traditionsklub von der Danziger Straße knapp 300 Pflichtspiele und trug viele Jahre die Kapitänsbinde. Im Frühjahr 2024 riss sich der laufstarke Außenverteidiger zum zweiten Mal das Kreuzband und kam in der Folge nicht mehr auf die Beine. Wimmer hat seine Laufbahn mittlerweile beendet und ist für die U15 verantwortlich, die in der Bayernliga Ost auf dem besten Weg ist, die Klasse zu halten.

Wimmer ist Inhaber der DFB‑Elite‑Jugendlizenz und war zudem viele Jahre als DFB‑Stützpunkttrainer tätig. Nach seinem Bachelor in Sportwissenschaften steht er aktuell kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung zum Förderschullehrer. Jugendleiter Dr. Stephan Reichardt zeigt sich hocherfreut über die Zusage des ehemaligen Kapitäns: "Chrissi verkörpert den FC wie kein Zweiter. Seit er fünf Jahre alt ist, ist das Dreiflüssestadion seine Heimat. Er ist seit mehr als 15 Jahren Jugendtrainer bei uns, brennt für den Verein und ist ein absolutes Vorbild für all unsere Jugendspieler. Mit seiner überaus hohen fachlichen Expertise schafft er es, jeden einzelnen Spieler besser zu machen. Für unsere U19-Landesligamannschaft ist es daher eine sehr erfreuliche Personalie."







Auch Christian Wolf, Zweiter Vorstand und Sportlicher Leiter der Ersten Mannschaft, spricht von einer Idealbesetzung: "Mit Chrissi Wimmer bekommen wir eine absolute Wunschlösung. Seine Expertise ist enorm, seine Identifikation mit dem Klub außergewöhnlich. Nach der Entscheidung von Jonas Moser, den Verein im Sommer zu verlassen, war es uns wichtig, eine starke interne Lösung zu finden, die unsere Strukturen gut kennt und sofort Verantwortung übernehmen kann. Mit Chrissi haben wir die perfekte Lösung im eigenen Verein gefunden", sagt Wolf und widmet dem Noch-Coach lobende Worte: "Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle auch Jonas Moser für seine hervorragende Arbeit in der U19. Wir wünschen ihm bei seiner künftigen Aufgabe in Vornbach viel Erfolg.“







Christoph Wimmer wird das Engagement bei den A-Junioren hochmotiviert in Angriff nehmen: "Ich freue mich sehr auf diese neue spannende Aufgabe. Die U19 ist eine enorm wichtige Entwicklungsstufe – und ich werde alles daransetzen, die Jungs bestmöglich auf den Herrenbereich vorzubereiten und die Verzahnung zwischen Jugend und Herrenbereich bei uns im Verein weiter zu optimieren."