Passau: Urgestein Wimmer folgt bei U19 auf Moser

Der 1. FC Passau hat bei seiner ältesten Nachwuchsmannschaft Fakten geschaffen. Für den am Saisonende scheidenden Jonas Moser, der bekanntlich das Herren-Landesligateam der DJK Vornbach übernimmt, wird Christoph Wimmer an der Seitenlinie bei der U19 stehen. Der 34-Jährige absolvierte für Traditionsklub von der Danziger Straße knapp 300 Pflichtspiele und trug viele Jahre die Kapitänsbinde. Im Frühjahr 2024 riss sich der laufstarke Außenverteidiger zum zweiten Mal das Kreuzband und kam in der Folge nicht mehr auf die Beine. Wimmer hat seine Laufbahn mittlerweile beendet und ist für die U15 verantwortlich, die in der Bayernliga Ost auf dem besten Weg ist, die Klasse zu halten.
Wimmer ist Inhaber der DFB‑Elite‑Jugendlizenz und war zudem viele Jahre als DFB‑Stützpunkttrainer tätig. Nach seinem Bachelor in Sportwissenschaften steht er aktuell kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung zum Förderschullehrer. Jugendleiter Dr. Stephan Reichardt zeigt sich hocherfreut über die Zusage des ehemaligen Kapitäns: "Chrissi verkörpert den FC wie kein Zweiter. Seit er fünf Jahre alt ist, ist das Dreiflüssestadion seine Heimat. Er ist seit mehr als 15 Jahren Jugendtrainer bei uns, brennt für den Verein und ist ein absolutes Vorbild für all unsere Jugendspieler. Mit seiner überaus hohen fachlichen Expertise schafft er es, jeden einzelnen Spieler besser zu machen. Für unsere U19-Landesligamannschaft ist es daher eine sehr erfreuliche Personalie."