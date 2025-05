Passau unter Mega-Druck - Bogen reicht ein Punkt

Personalien: Der zuletzt fehlende Lukas Wimmer ist wieder dabei. Die möglichen Szenarien am Schlussspieltag:

Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Am Samstag erwartet uns mit dem FC Dingolfing ein sehr starker und disziplinierter Gegner zum letzten Heimspiel der Saison. Unsere Aufgabe ist klar: Wir müssen dieses Spiel gewinnen, wenn wir noch eine realistische Chance auf den direkten Klassenerhalt haben wollen. Und wir glauben daran, denn gerade zuhause haben wir im Jahr 2025 konstant gute Leistungen gezeigt und sind noch immer ungeschlagen. Auf diese Heimstärke und den unbedingten Willen, es noch zu drehen, wollen wir bauen. Erst wenn wir diese Aufgabe gemeistert haben, können wir auf die anderen Plätze schauen – und hoffen, dass es am Ende vielleicht gereicht hat."Personalien: Im Kader wird es einige Veränderungen geben. Die ohnehin schon lange Ausfallliste wird durch Jonas Kahlouch, Luka Bencic und Moritz Schültke erweitert. Hoffnung besteht hingegen bei Julian Kornreder, der nach langer Leidenszeit vor einer Rückkehr steht. Ebenso könnten mit Philipp Knochner und Christian Fischer zwei weitere Spieler erstmals im Kader stehen. David Paintner ist wieder einsatzbereit.

Heribert Ketterl (Trainer TSV Bogen): "Der zweifellos etwas glückliche Sieg in Hauzenberg hat uns wieder in eine gute Ausgangsposition gebracht. Daheim gegen Parsberg wollen wir nun alles klar machen und nichts mehr anbrennen lassen. Dafür wird aber eine engagierte und konzentrierte Vorstellung notwendig sein."Personalien: Die Rautenstädter bangen noch um das Mitwirken von Abwehrchef Alexander Sigl, der sich mit muskulären Problem herumplagt. Ansonsten gibt es keine Veränderungen zur Vorwoche.

Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): "Wir gehen das letzte Saisonspiel an wie jedes Spiel in dieser Landesliga-Saison. Wir fahren nach Bogen, um etwas Zählbares mitzunehmen und natürlich um uns ein Stück weit auf die Relegation vorzubereiten."





Personalien: Innenverteidiger Manuel Traub kehrt voraussichtlich in den Kader zurück, dafür hat es Jonas Mayer schlimmer erwischt. Der Youngster fällt wegen eines Kreuzbandrisses für den Rest des Jahres aus. Reserve-Torjäger Anilcan Kaya und Nachwuchstalent Pelle Maul ergänzen die Mannschaft, in der es wohl zu der einen oder anderen Veränderung in der Startelf kommen wird.