Passau trotz Hitze in Torlaune – Sturm ringt Plattling nieder Doppelpacker beim SV Grainet, Sturm und Passau +++ Landshut verspielt Führung von Boris Manz · Heute, 23:09 Uhr · 0 Leser

Jubelten am Ende wie schon gegen den SV Grainet: Der FC Sturm Hauzenberg. (Archivbild) – Foto: Robert Geisler

21 Uhr, immer noch über 32 Grad Durchschnittstemperatur in Niederbayern laut BR. Die immense Hitze sorgte bayernweit für Spielabsagen: Offiziell organisierte Verbandsspiele oder Jugendturniere dürfen am Wochenende erst gar nicht steigen. Einige niederbayerische Top-Teams trotzten den schweißtreibenden Temperaturen. Die Übersicht der Abendspiele vom Freitag, dem 26. Juni.

Zweite Pleite im zweiten Test für den Landesliga-Meister: Die SpVgg Landshut kassierte gegen Bezirksliga-Meister Kareth eine 1:3-Niederlage – und das trotz starkem Start und früher 1:0-Führung. "Ein sehr intensiver und sehr ordentlicher Test. Bis zur Trinkpause hatten wir Riesenprobleme mit der Spielweise des Gegners. Ab dann waren wir sehr gut und deutlich besser im Spiel. Am Ende konnten wir‘s drehen", konstatierte Kareths Trainer Bastian Lerch nach dem Spiel.

Landesliga-Knipser trotz Hitze: Aklassou, Kapfer, Stark und Meindl treffen doppelt

Trotz der hohen Temperaturen startete der FC Passau in Klingenbrunn bereits um 18:30 Uhr und holte lange nichts Zählbares gegen den Kreisklassisten. Als der Knoten dann platzte, regnete es Tore: Angetrieben vom 1:0 von Jakob Holzinger (60.) schraubte der Landesligist das Ergebnis blitzschnell in die Höhe. Ein Doppelpack von Noah Aklassou und ein Tor von Neuzugang Leon Eder sorgten am Ende für den klaren 4:0-Erfolg.

Einen Doppelpacker in ihren Reihen hatte auch die SV Grainet beim internen Landesliga-Mittel-Duell gegen die DJK Vornbach. Kurz nach seiner Einwechslung traf Sebastian Kapfer auf Kölbl-Vorlage zum 1:0. In der 88. Minute setzte der 32-Jährige mit dem 2:0 den Schlusspunkt.

Nur wenige Tage nach dem schweißtreibenden 3:2 gegen den SV Grainet hat Bayernliga-Absteiger Hauzenberg erneut gewonnen. Gegen Plattling lief es anfangs aber anders als geplant: Samuel Gwinner traf aus spitzem Winkel zum 1:0. Trotz Hauzenberger Chancen vor und nach dem Tor hielt die Führung bis kurz vor Schluss. Routinier Alexander Starkl konterte die Hitze und Plattling mit einem Doppelschlag (84., 89.). 2:1! Zweiter Sturm-Sieg in Serie.

Christian Seidl bleibt in Torlaune: Der 31-Jährige knipste für Künzing auch gegen den FC Dingolfing. Den besseren Start erwischte aber im Abendspiel der Landesligist: FCD-Neuzugang Maximilian Meindl erzielte nach 29 Minuten die frühe Führung, doch der Bezirksligist antwortete mit einem Doppelschlag. Zunächst traf Seidl zum 1:1, ehe David Kroiß noch vor der Pause das 2:1 nachlegte. Nach dem Pausentee erhöhte Seidl mit seinem zweiten Tor. Doppelt traf auch Meindl (83.). Es blieb aber beim 2:3 aus Dingolfinger Sicht. Teams der Bezirksliga Ost im Einsatz: Keine Siege für Bischofsmais, Grafenau und Obernzell

Aus 0:1 mach 3:1: Der FC Obernzell hat am Freitagabend gegen die DJK Passau West gewonnen. Die Antwort auf den frühen Rückstand durch Severin Streibl (20.) fand Manuel Fels unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Direkt nach der Pause drehte der Bezirksligist dank Fabian Wiesmaier die Partie komplett (50.). Neuzugang Thomas Allmesberger besorgte vor dem Ende vom Punkt das 3:1.

Grafenau zeigt Moral gegen SG Thurmansbang / Saldenburg. Der Kreisliga-Aufsteiger ging gleich zweimal durch Jonas Bumberger (6., 35.) in Front, doch der Bezirksligist wehrte sich. Moritz Stadler (17.) und Andreas Simmet (47.) fanden jeweils die Antwort. Auf Grafenau wartet am Sonntag direkt der nächste Test: Um 18 Uhr geht's gegen die SG Thyrnau/Kellberg.

Erneut kein Tor, erneut eine Niederlage: Der SV Bischofsmais ist mit zwei Pleiten in die Vorbereitung gestartet. Nach dem 0:3 gegen die DJK-SV Dorfbach unterlag der Vorjahreszehnte der Bezirksliga Ost mit 0:2 gegen den TSV Lindberg. Die Tore für den Kreisligisten erzielten Sebastian Marchl (18.) und Tom Schreder (33.) vor der Pause.

Kurz-Bericht oben bei den Landesliga-Teams.

Kurz-Bericht oben bei den Landesliga-Teams. Teams der Bezirksliga West starten später: Aiglsbach siegt dank Reith +++ Neufraunhofen unterliegt gegen Dorfen

Der SV Neufraunhofen verlor am Freitag beim oberbayerischen Bezirksliga-Spitzenteam Dorfen mit 1:2. Der ehemalige Vilshofener Stürmer Alois Eberle eröffnete in der 58. Minute für den TSV. Ex-Haching- und Burghausen-Talent Leon Eicher erhöhte wenig später auf 2:0. Dem neuen spielenden Co-Trainer Daniel Dollmann gelang zumindest noch der Ehrentreffer.