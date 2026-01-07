Passau: Schültke kehrt zurück - Bauer und Prenaj gehen

Im Kader des 1. FC Passau hat sich in den letzten Tagen etwas getan. Der Tabellensechste der Landesliga Mitte muss künftig ohne Gabriel Bauer und Martin Prenaj auskommen. Mit Moritz Schültke kehrt aber auch ein alter Bekannter zurück, der schon im Frühjahr das Trikot der Dreiflüssestädter getragen hat.
Innenverteidiger Bauer zieht es nach Österreich zur unterklassig angesiedelten Union Schardenberg. Der 26-Jährige stand in der laufenden Runde lediglich viermal in der Startelf. "Gab war stets ein verlässlicher und vor allem charakterstarker Spieler, der sich in seiner langen Zeit bei uns große Verdienste erworben hat. Daher akzeptieren wir seinen Wechselwunsch im Winter und wünschen ihm alles erdenklich Gute. Er will künftig unbedingt mit seinen Bruder zusammenspielen und das kann er in Schardenberg“, informiert Passaus Sportlicher Leiter Christian Wolf. Anders gestaltet sich die Situation bei Martin Prenaj, der erst im Sommer vom SV Schalding-Heining an die Danziger Straße gewechselt ist. Der 19-jährige Offensivallrounder brachte es zwar auf 17 Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen), wurde aber nur sechsmal für die Line-up nominiert. "Martin war mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden und möchte sich deshalb verändern. Er ist ein Spieler mit viel Potenzial, dem bei uns aber leider die notwendige Geduld gefehlt hat. Wenn man als sehr junger Spieler in einem halben Jahr 17-mal zum Einsatz kommt, ist das nämlich eigentlich nicht schlecht.“ Wohin Prenaj wechseln wird, wollte Wolf nicht verraten: "Die Ablösemodalitäten sind noch nicht abschließend geklärt.“
Mit Moritz Schültke gibt es aber auch einen Neuzugang, der in der Vorsaison durchaus seinen Anteil hatte, dass der Klasssenerhalt noch realisiert werden konnte. "Moritz ist im vergangenen Winter zu uns gekommen und hat sich auf Anhieb zu einem Stabilisator in der Hintermannschaft entwickelt. Ein erfahrener Spieler, der fast keine Fehler macht und obendrein ein prima Kerl ist. Aus privaten Gründen ist er nach Gangkofen gezogen und hat dort dann auch Fußball gespielt. Nun ist er zurück in Passau und wird wieder für den FCP auflaufen. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Wolf, der nicht ausschließen möchte, dass es in Kürze vielleicht noch einen weiteren Neuen geben wird.