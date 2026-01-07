Passau: Schültke kehrt zurück - Bauer und Prenaj gehen

Moritz Schlütke (links im roten Trikot) läuft künftig wieder für den 1. FC Passau auf – Foto: Norbert Herrmann

Im Kader des 1. FC Passau hat sich in den letzten Tagen etwas getan. Der Tabellensechste der Landesliga Mitte muss künftig ohne Gabriel Bauer und Martin Prenaj auskommen. Mit Moritz Schültke kehrt aber auch ein alter Bekannter zurück, der schon im Frühjahr das Trikot der Dreiflüssestädter getragen hat.

Innenverteidiger Bauer zieht es nach Österreich zur unterklassig angesiedelten Union Schardenberg. Der 26-Jährige stand in der laufenden Runde lediglich viermal in der Startelf. "Gab war stets ein verlässlicher und vor allem charakterstarker Spieler, der sich in seiner langen Zeit bei uns große Verdienste erworben hat. Daher akzeptieren wir seinen Wechselwunsch im Winter und wünschen ihm alles erdenklich Gute. Er will künftig unbedingt mit seinen Bruder zusammenspielen und das kann er in Schardenberg“, informiert Passaus Sportlicher Leiter Christian Wolf. Anders gestaltet sich die Situation bei Martin Prenaj, der erst im Sommer vom SV Schalding-Heining an die Danziger Straße gewechselt ist. Der 19-jährige Offensivallrounder brachte es zwar auf 17 Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen), wurde aber nur sechsmal für die Line-up nominiert. "Martin war mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden und möchte sich deshalb verändern. Er ist ein Spieler mit viel Potenzial, dem bei uns aber leider die notwendige Geduld gefehlt hat. Wenn man als sehr junger Spieler in einem halben Jahr 17-mal zum Einsatz kommt, ist das nämlich eigentlich nicht schlecht.“ Wohin Prenaj wechseln wird, wollte Wolf nicht verraten: "Die Ablösemodalitäten sind noch nicht abschließend geklärt.“







Gabriel Bauer (li.) und Martin Prenaj haben sich vom FCP verabschiedet – Foto: Robert Geisler