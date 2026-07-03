Passau schlägt Haching-Youngster – SSV patzt – SVH trotzt Falkenberg

Aktuell schwitzt der SSV Eggenfelden im Trainingslager in Mariakirchen: Das Testspiel am Freitagabend lief aber wohl anders als erhofft. Dem Kreisklassisten Arnstorf reicht am Ende ein Treffer auf dem heimischen Platz, um als Sieger vom Feld zu gehen. Christian Zauner erzielte das Tor des Tages in der 30. Minute. Der 21-Jährige ist seit diesem Sommer aus Pfarrkirchen zurück in Arnstorf.

Noah Aklassou besorgte die Passauer Führung nach der Pause. Für die Entscheidung sorgte Neuzugang Leon Eder kurz vor Schluss. "Zwei Halbzeiten, zwei komplett verschiedene Gesichter", kommentierte Johannes Stingl das Spiel , dessen Team zur Pause einige Korrekturen vornahm. "Man hat dann gemerkt, dass es geschmeidiger läuft und wir viel besser zur Grundlinie durchkommen. So haben wir uns einige Torchancen rausgespielt. Am Ende ein verdienter Sieg."

Der 1. FC Passau zeigt sich weiter in starker Frühform: Bis auf die Niederlage gegen Buchbach hagelt es Siege in der Vorbereitung. Dem 4:0 gegen Klingenbrunn und dem 1:0 gegen Kastl ließ die Mannschaft von Patrick Choroba ein 2:0 über die U19 der SpVgg Unterhaching folgen. Zwar startete der 1. FC Passau holprig im Dreiflüssestadion zeigte sich in der zweiten Hälfte aber verbessert.

Bezirksliga West gegen Bezirksliga Ost: Am Ende steht's Remis. Der FSV Landau erwischte gegen Osterhofen eigentlich einen Traumstart. Nach zehn Minuten besorgte Florian Reitberger nach Pex-Ecke die Führung und lange sah es für den FSV gut aus. Kurz vor Schluss klingelte es aber erneut nach einer Ecke: Michael Kraskov, Neuzugang aus Bogen, traf in der 89. Minute noch per Kopf zum Ausgleich.

FSV Landau/Isar – SpVgg Osterhofen 1:1

Schiedsrichter: Thomas Kölbl

Tore: 1:0 Florian Reitberger (10.), 1:1 Michael Kraskov (89.)

Kreisliga- und Kreisklasse-Teams machen es den niederbayerischen Bezirksligisten schwer

Vier niederbayerische Bezirksligisten baten am Freitagabend zum Test gegen unterklassige Teams, und die Außenseiter wussten teils zu überraschen. So schlug Neuhausen den SV Schalding-Heining II mit 1:0. Das einzige Tor markierte Kreisliga-Knipser Tim Kammerl, der unter anderem in Deggendorf und bei Jahn Regensburg ausgebildet wurde.

Lange Zeit auf Siegkurs stand auch der SC Falkenberg gegen den SV Hofkirchen, musste sich am Ende aber mit einem 1:1 begnügen. Nach einer Freistoßflanke traf Alex Spinngruber zur frühen Führung (12.), doch Hofkirchen antwortete direkt nach der Pause: Ein Zuspiel von Florian Molnar veredelte Marcel Hödl zum 1:1. Das Duell zwischen Simbach und Wittibreut entschied eine Einzelaktion von Florian Sommersberger (35.). Die größte Chance zum Ausgleich vergab Dawoud Jalinous per Strafstoß, den Andreas Aigner parierte.

Einen 3:1-Erfolg gelang indes Teisbach gegen die DJK Straubing. Trotz eines frühen Gegentores (3.) drehte der Landesliga-Absteiger die Partie in Durchgang zwei. Valentin Harlander per Doppelpack (45., 63.) und Philipp Zahn in der Schlussminute machten den Sieg für den FCT perfekt.