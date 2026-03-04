Passau: Saison für Orbay vermutlich beendet Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat sich unter anderem das Syndesmoseband angerissen von Thomas Seidl · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Umut Orbay (am Ball) wird in dieser Spielzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zum Einsatz kommen – Foto: Mike Sigl

Glück im Unglück oder vom Pech verfolgt: Umut Orbay tut sich schwer, seine eigene Diagnose richtig zu bewerten. Beim Trainingslager-Testspiel gegen den SV Planegg-Krailing blieb der 21-Jährige vor drei Wochen im Kunstrasen hängen. Der Verdacht auf einen erneuten Kreuzbandriss - der Natternberger zog sich die Horror-Knieverletzung schon im Herbst 2024 zu - bestätigte sich zwar nicht, mittlerweile steht allerdings fest, dass das Sprunggelenk massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde.

"Ich habe mir das Syndesmoseband angerissen, zudem ist ein Außenband im Sprunggelenk gerissen, ein anderes angerissen. Am 16. März habe ich einen Termin bei einem Spezialisten, man kann aber davon ausgehen, dass die Saison für mich beendet ist", sagt Orbay, der froh ist, dass zumindest das Kreuzband heil ist: "Ich habe mir die Szene auf Video angesehen, das hat brutal ausgesehen. Daher bin ich noch einigermaßen glimpflich davongekommen. Dennoch ist es frustrierend genug. Ich habe sehr hart gearbeitet, um den Anschluss wieder zu schaffen und war richtig gut drauf. Dann passiert sowas. Hart, sehr hart", klagt der ehrgeizige Vollblutfußballer, der Wirtschaftspsychologie studiert und momentan ein Berufspraktikum in Regensburg macht.







Wie es mit dem talentierten "Sechser" über den Sommer hinaus sportlich weitergeht, ist noch nicht entschieden. "Ich warte jetzt erst mal meinen Arzttermin ab, dann werden wir weitersehen", informiert der 21-Jährige, der nach Kapitän Maximilian Moser (Knorpelschaden im Knie) und Winter-Neuzugang Moritz Schültke (Meniskusverletzung) bereits der dritte Akteur ist, mit dem Chefanweiser Krisztian Beregszaszi längerfristig nicht mehr planen kann. Nach dem Spielausfall beim TB 03 Roding steht für den FCP am Samstag das mit Spannung erwartete Derby gegen die DJK Vornbach auf dem Programm.