Passau rotiert und verliert - Bad Abbach siegt klar mit Neuzugang

Mit einer gegenüber der Vorwoche auf acht(!) Position veränderten Startelf verkaufte sich der 1. FC Passau beim ASV Burglengenfeld zwar teuer, musste sich beim neuen Rangzweiten am Ende jedoch mit 1:2 geschlagen geben. Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung von Gästespieler Luca Bencic, der mit dem Sanka abtransportiert werden musste. Im zweiten Sonntag-Match lieferte der TSV Bad Abbach beim FC Teisbach eine überzeugende Vorstellung ab und entschied den Vergleich der beiden Neuling klar mit 4:0 zu seinen Gunsten. Kurzfristig konnte sich die Kicker von der Freizeitinsel noch mit André Dod verstärken, der früher u.a. bereits das Trikot des SV Fortuna Regensburg getragen hat und zuletzt in Kroatien aktiv war. Der 24-Jährige hatte aber keinen guten Einstand, denn bereits nach 17. Minuten musste der Mittelfeldmann angeschlagen das Spielfeld verlassen.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Wir sind in der ersten Hälfte sehr kompakt gestanden und sind nach einem langen Ball mit 1:0 in Führung gegangen. Kurze Zeit später hatten wir mit einem Pfostentreffer großes Pech. Im Laufe der ersten 45 Minuten ist Burglengenfeld aber immer dominanter geworden und hat kurz vor der Pause verdient ausgeglichen. Wir sind dann gut aus der Kabine gekommen und hätten das 2:1 machen können. Durch einen krassen Abstimmungsfehler hat es dann aber auf der anderen Seite geklingelt und deshalb müssen wir dem Gegner am Ende zum Sieg gratulieren."









Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Wir wollten heute zu Null spielen und dem konterstarken Gegner nicht ins offene Messer laufen. Defensiv haben wir hervorragend gearbeitet und nach vorne haben wir es auch richtig gut gemacht. Das war über die gesamte Spieldauer ein konzentrierter Aufritt und das Ergebnis geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von unserem Neuzugang Andre Dod, der mit muskulären Problemen früher ausgewechselt werden musste."