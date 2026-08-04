Passau reagiert auf Verteidiger-Engpass: Hoxha kommt vom SVS Der 19-jährige Abwehrspieler wechselt vom Reuthinger Weg zum ambitionierten Landesligisten von PM / ts · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Erkam Hoxha soll beim 1. FC Passau den Defensivverbund stärken – Foto: Verein

Der 1. FC Passau will in dieser Saison nichts dem Zufall überlassen und unterstreicht mit der Verpflichtung von Erkam Hoxha seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz. Nach den kurzfristigen Abgängen von Matyas Juracsik (zurück nach Ungarn) und Justin Fredl (FC Salzweg) hat der Verein nun einen hoffnungsvollen Verteidiger unter Vertrag genommen: Erkam Hoxha wechselt vom Stadtrivalen SV Schalding-Heining an die Danziger Straße. Der 19-Jährige gehörte bei den Grün-Weißen zum Bayernliga-Kader und bestritt in der zweithöchsten Amateurklasse sechs Kurzeinsätze.



Bereits in der Vorwoche besserte der FCP in seiner Offensivabteilung nach und verpflichtete den Amerikaner Ian Campbell und den Studenten Ferdinand Fischer-Stabauer.

"Erkam entstammt aus unserer Jugend. Sein Weg ging im Alter von 15 Jahren dann weiter in die Jugend-Akademie des SV Ried und später zum SV Wacker Burghausen - bei diesen Vereinen hat eine hervorragende Ausbildung genossen. Er verfügt zweifelsohne über sehr viel Talent und wir freuen uns, ihn wieder beim Effzeh zu haben", sagt Passaus Sportlicher Leiter und zweiter Vorstand Christian Wolf. Hoxha trainierte am Montagabend schon mit seinen neuen Teamkollegen und ist heute Abend für das Auswärtsspiel beim SV Grainet spielberechtigt. Ob der Youngster zum Einsatz kommen wird, ist allerdings noch ungewiss.