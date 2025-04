Passau: Prenaj kommt vom SVS - Andert verabschiedet sich

Der 1. FC Passau vermeldet seinen ersten Transfer für die Spielzeit 2025/2026: Martin Prenaj zieht es vom SV Schalding-Heining zum Stadtkontrahenten. Der Offensiv-Allrounder, der in der laufenden Runde noch U19-Spielrecht hat, gehört dem Bayernliga-Kader der Grün-Weißen an und absolvierte in der zweithöchsten Amateurklasse bislang acht Partien. Erfahrungen im Herrenbereich sammelte der Teenager, der nach der Winterpause noch gar nicht für das A-Team berücksichtigt wurde, auch im Kreisliga-Team der Grün-Weißen, für das er in acht Einsätzen vier Torerfolg verzeichnete.

"Nach einer spannenden Zeit beim SV Schalding freue ich mich darauf, meine Fußballreise in neuen Farben beim 1. FC Passau fortzusetzen und ein neues Kapitel zu beginnen", lässt der Youngster kurz und bündig verlauten.





Auch beim 1. FC Passau ist man happy über die Zusage des vielversprechenden Talents: "Martin war ja schon öfters auf dem Sprung zu uns. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen und es hat gepasst. Wir freuen uns auf einen sehr talentierten Burschen, der sich bei uns sicher richtig gut weiterentwickeln wird. Wird werden noch viel Freude an ihm haben", heißt es in einer Pressemitteilung des aktuellen Tabellenvierzehnten der Landesliga Mitte.





Im Aufgebot des FCP wird es im Sommer keine große Fluktuation geben. Fest steht bislang der Abgang von Fabian Stahl, der beim SV Schalding-Heining unterschrieben hat. Der formstarke Student Samuel Andert wird im Sommer seine Zelte in der Dreiflüssestadt abbrechen und deshalb ebenfalls nicht mehr für die Rot-Weißen auflaufen. "Ansonsten haben uns über 90 Prozent des Bestand-Kaders ligenunabhängig zugesagt. Das ist sehr erfreulich", sagt der Sportliche Leiter Christian Wolf, der sich gemeinsam mit Sportvorstand Stefan Kurz auch in Gesprächen mit dem Trainer-Duo Krisztian Beregszaszi und Philipp Knochner befindet. "Es ist noch nichts fix, aber wir sind in einem guten Austausch. Wir gehen davon aus, dass es bald etwas zu verkünden gibt", verrät Wolf.