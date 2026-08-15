Passau nicht zu stoppen - TG Straubing bezwingt Dingolfing

Passau schlägt den TSV Seebach und feiert den fünften Sieg in Folge. – Foto: Harry Rindler

Am Samstag standen sieben Partien des sechsten Spieltags in der Landesliga Mitte auf dem Programm. Der 1. FC Passau feierte dabei den fünften Sieg in Folge, während der FC Dingolfing gegen Aufsteiger TG Straubing eine Niederlage hinnehmen musste.

Maximilian Moser (Co-Trainer 1.FC Passau): „Alles in allem war es kein unverdienter Sieg. Über weite Strecken der Partie haben wir das Spiel bestimmt, auch wenn die erste Halbzeit eher ausgeglichen war. Im zweiten Durchgang haben wir unsere Chancen dann genutzt und sind folgerichtig in Führung gegangen. Insgesamt haben wir das Spiel gut angenommen und am Ende nicht unverdient gewonnen.“

Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff, bekommen aber unsere Gegentore viel zu leicht. Wenn man 3:1 führt, ist es einfach enttäuschend, wenn man am Ende nicht als Sieger vom Platz geht.“



Jonas Moser (Trainer DJK Vornbach): „Im Grunde genommen war es für uns ein brutal wichtiges 2:1. In der ersten Halbzeit haben wir deutlich besser gespielt und folgerichtig das Tor gemacht. Nach der Pause haben wir direkt das 2:0 nachgelegt. Zehn Minuten später bekommen wir eine Gelb-Rote Karte gegen uns, die aus meiner Sicht schon sehr kleinlich war. Dann ist es natürlich schwer, das Ergebnis zu halten. Aber wir haben es geschafft, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Deswegen sind wir sehr stolz auf das, was die Mannschaft heute geleistet hat.“

Erkan Kara (Trainer FC Amberg): „Ich finde, wir haben ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, uns dafür aber leider nicht belohnt. Wir hatten eine Handvoll richtig guter Chancen, allerdings auch zwei individuelle Fehler, die uns zwei Gegentore gekostet haben. Ansonsten hat die Mannschaft ein wirklich gutes und temporeiches Auswärtsspiel gezeigt. Deshalb bin ich mit der Leistung zufrieden. Was mich persönlich ärgert, ist die Gelb-Rote Karte gegen unseren Spieler, der den Gegner lediglich leicht weggeschubst hat und jetzt eine Partie fehlen wird. Das ist für den Amateurbereich natürlich besonders bitter.“



Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter FC Dingolfing): „Das Spiel hat für uns leider einen sehr bitteren Verlauf genommen. Auch wenn wir auch in der ersten Halbzeit durchaus Probleme mit der Offensivstärke von Straubing hatten, haben wir es mit Ball oft gut gelöst und hatten drei, vier Großchancen bis zur Halbzeit. Mit einem Rückstand in die Pause zu gehen, darf uns nicht passieren. In der zweiten Halbzeit war das frühe 0:2 dann der Knackpunkt. Dieses Tor haben wir viel zu sorglos verteidigt. Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs gemeinsam die Lehren daraus ziehen und sich am Dienstag wieder anders präsentieren werden. Glückwunsch an das Straubinger Team zu einem sehr guten Start und aufgrund der zweiten Halbzeit zu einem verdienten Sieg.“



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit hätten wir die Möglichkeit gehabt noch ein Tor nachzulegen und hinten raus, muss man sagen, dass Ettmannsdorf nicht den Lucky-Punch setzt. Deswegen nehmen wir den Punkt so mit."



Maximilian Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Wir haben gut angefangen und hatten direkt eine Torchance, die wir leider nicht genutzt haben. Burglengenfeld ist dann in Führung gegangen und hat anschließend phasenweise richtig gut gespielt. Wir hatten danach noch drei oder vier Chancen, die wir leider ebenfalls nicht nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gewechselt und alles probiert, aber es sollte heute einfach nicht sein. Im Grunde genommen war es ein verdienter Sieg für Burglengenfeld.“