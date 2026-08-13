Passau muss nach Seebach - Gäubodenfest-Kracher für TG

Passaus Keeper Paul Burgmeier möchte seinen Kasten im Auswärtsmatch beim TSV Seebach sauber halten – Foto: Mike Sigl

Zwei knackige Niederbayern-Derbys hat der 6. Spieltag der Landesliga Mitte im Angebot. Der Tabellenzweite 1. FC Passau gibt seine Visitenkarte beim amtierenden Vizemeister TSV Seebach ab. Der top gestartete Neuling SV Türk Gücü Straubing hat bei seinem Gäubdodenfest-Heimspiel den Mitfavoriten FC Dingolfing zu Gast. Schon am Freitgabend reist der FC Sturm Hauzenberg zum FC Tegernheim. Nach drei Niederlagen in Folge möchte die DJK Vornbach endlich wieder punkten und hat dazu auf heimischen Rasen gegen den FC Amberg, bei dem Neu-Coach Erkan Kara seinen Einstand gibt, die Gelegenheit. Der SV Grainet spekuliert gegen den offensivstarken Mitaufsteiger SV Wenzenbach auf seinen ersten Saisonsieg. Der TSV Bogen steht vor dem schweren Gang zum Tabellenführer ASV Burglengenfeld.

Morgen, 18:30 Uhr FC Tegernheim Tegernheim FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 18:30 PUSH







Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): "Hauzenberg hat hohe Qualität, da erwartet uns erneut eine schwere Aufgabe. Wobei das in der diesjährigen Landesliga tatsächlich in jedem Spiel der Fall ist. Für uns gilt es, an die zwei Spiele aus der Vorwoche anzuknüpfen. Sowohl gegen Kareth als auch gegen Passau hat es von der Einstellung und so, wie wir zusammen Fußball gespielt haben, sehr gut funktioniert. Wir wollen wieder als Mannschaft alles investieren und unseren Plan bestmöglich umsetzen.“ Personalien: Neben den Langzeitverletzten fehlen die Stammkräfte Dominik Feuersänger und Maximilian Wasmeier, die sich in den Urlaub verabschiedet haben. Offensivmann Kenan Muslimovic läuft ab sofort nicht mehr für den FCT auf.





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Der Derby-Dreier gegen Grainet war für uns enorm wichtig. Jetzt wollen wir nach dem Unentschieden in Vornbach und der ärgerlichen Niederlage in Kötzting auch auswärts erstmals drei Punkte holen und mit einem Erfolg die Heimfahrt antreten. Tegernheim verfügt über eine erfahrene Mannschaft mit viel Qualität und hat sich zuletzt auch ergebnistechnisch deutlich stabilisiert. Deshalb erwarten wir am Freitagabend ein enges und umkämpftes Spiel, das wir mit der nötigen Intensität und Konsequenz unbedingt auf unsere Seite ziehen wollen.“



Personalien: Mit Ausnahme von Alexander Kretz und Philipp Reitberger sind alle Mann an Bord.











Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): "Im Pokalspiel gegen Jahn Regensburg haben wir uns top präsentiert. Mit Passau bekommen wir es nun mit meiner Mannschaft zu tun, die viermal in Folge gewonnen hat und mit entsprechend viel Selbstvertrauen antreten wird. Wir müssen aber auf uns schauen und nochmal alles raushauen, bevor wir endlich mal keine Englische Woche haben und etwas regenerieren können. Daheim wollen wir auf alle Fälle etwas Zählbares holen."



Personalien: Philipp Macht und Jonas Brunner sind gegenüber dem Pokal-Highlight wieder einsatzbereit. Ob es bei Simon Griesbeck geht, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Neuzugang Lukas Semmler ist vermutlich noch nicht spielberechtigt.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel. Seebach verfügt zwar über einen relativ kleinen Kader. Die Spieler, die ihnen zur Verfügung stehen, haben aber nach wie vor absolute Landesliga-Spitzenqualität. Aufgrund der sehr kurzfristigen Spielverlegung müssen wir mit einem stark dezimierten Kader antreten. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir auch in dieser Besetzung etwas mitnehmen können, wenn wir als Mannschaft alles auf den Platz werfen."



Personalien: Definitiv fehlen werden Christian Fischer, Kenan Sinanovic, Noah Aklassou, Moritz Schültke, Ferdinand Fischer-Stabauer, Emil Hogemann, Marco Aigner und Florian Zöls. Zudem ist Moritz Bruckmaier nach seiner Ampelkarte vom vergangenen Wochenende gesperrt. Jonas Kahlouch und David Paintner stehen noch auf der Kippe.





Sa., 15.08.2026, 17:00 Uhr SV Grainet Grainet SV Wenzenbach Wenzenbach 17:00 live PUSH





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Wenn man sich unser Auftaktprogramm anschaut, waren wir als Aufsteiger sicherlich nicht unbedingt vom Glück geküsst. Mit dem SV Wenzenbach wartet nun die nächste schwere Aufgabe auf uns. Unser Gegner verfügt über sehr viel individuelle Qualität und hat als Aufsteiger bereits mit einigen beeindruckenden Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Unabhängig vom Gegner müssen wir jetzt aber auch unbedingt anfangen, unsere Punkte zu holen. Wir spielen daheim und wollen am Samstag unseren ersten Landesliga-Sieg einfahren."



Personalien: Finn Kannamüller, Felix Binder und Sebastian Seidl sind keine Optionen.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Wenn man sich unser Auftaktprogramm anschaut, waren wir als Aufsteiger sicherlich nicht unbedingt vom Glück geküsst. Mit dem SV Wenzenbach wartet nun die nächste schwere Aufgabe auf uns. Unser Gegner verfügt über sehr viel individuelle Qualität und hat als Aufsteiger bereits mit einigen beeindruckenden Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Unabhängig vom Gegner müssen wir jetzt aber auch unbedingt anfangen, unsere Punkte zu holen. Wir spielen daheim und wollen am Samstag unseren ersten Landesliga-Sieg einfahren."Personalien: Finn Kannamüller, Felix Binder und Sebastian Seidl sind keine Optionen. Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): "Wir wollen in Grainet unsere ersten Auswärtspunkte holen und die lange Heimfahrt nicht mit leeren Händen antreten. Das ist das klare Ziel. Gleichzeitig wissen wir, dass der Gegner seinen ersten Sieg holen will und alles dafür geben wird. Wir selbst wollen an die letzten Leistungen anknüpfen und können die drei Punkte gegen Bad Kötzting vergolden.“ Personalien: Spielgestalter Alexander Freitag ist aus dem Urlaub zurück. Dafür hat sich Benedikt Frey in jenen verabschiedet.







Die DJK Vornbach peilt gegen den FC Amberg einen Heimdreier an – Foto: Robert Geisler





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Den Trainerwechsel beim Gegner haben wir natürlich wahrgenommen, der ändert für uns aber eigentlich nichts, da wir mit Amberg noch keinerlei Berührungspunkte hatten. Nach drei Niederlagen sind wir zu Hause gefordert, wieder zu punkten. Wenn wir eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz bringen, bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingen kann."



Personalien: Gegenüber dem Nachholmatch gegen Dingolfing gibt es keine Veränderungen. Positiv ist, dass Lukas Spannbauer bereits am Dienstag wieder zum Einsatz kommen konnte und nach seiner Einwechslung ein belebendes Element war.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Den Trainerwechsel beim Gegner haben wir natürlich wahrgenommen, der ändert für uns aber eigentlich nichts, da wir mit Amberg noch keinerlei Berührungspunkte hatten. Nach drei Niederlagen sind wir zu Hause gefordert, wieder zu punkten. Wenn wir eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz bringen, bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingen kann."Personalien: Gegenüber dem Nachholmatch gegen Dingolfing gibt es keine Veränderungen. Positiv ist, dass Lukas Spannbauer bereits am Dienstag wieder zum Einsatz kommen konnte und nach seiner Einwechslung ein belebendes Element war. Erkan Kara (Trainer FC Amberg): "Bei meinem persönlichen Einstand wartet auf uns in Vornbach eine alles andere als einfache Aufgabe. Neben der weiten Fahrstrecke spielen wir gegen eine Mannschaft, die zu Hause performen kann und die viel über den Kampf und über ihre physisch starken Spieler kommt. Gleichzeitig befindet sich der Gegner in einer ähnlichen Situation wie wir. Dementsprechend ist es für uns ein sehr wichtiges Spiel. Trotz der vielen verletzte Spieler werden wir eine richtig gute Mannschaft auf den Platz bringen. Letztendlich geht es darum, stabil im Kopf zu sein und die Situation anzunehmen. Hierfür werden wir uns den richtigen Matchplan zurechtlegen.“ Personalien: Die entlassenen Spielertrainer Friedrich Lieder, der zur SpVgg SV Weiden gewechselt ist, und Mario Zitzmann stehen nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für Noah Majdic, der sich aus beruflichen Gründen für ein Jahr vom FCA verabschiedet. Wieder einsatzfähig ist Youngster Jonas Tepper. Eventuell ist zudem Kapitän Mario Schmien nach seinem Innenbandanriss im Knie wieder ein Kandidat für den Kader.





Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing FC Dingolfing Dingolfing 14:00 live PUSH





Asllan Shalaj (Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing): "Wir erwarten einen starken Gegner aus Dingolfing. Ich kenne viele Leute aus der Mannschaft und muss sagen, was dieser Verein die letzten Jahre leistet, ist unfassbar gut. Manager Mane Wimmer hat in den letzten Jahren alles richtig gemacht. Mit Tom Seidl hat man einen sehr guten Trainer an der Seitenlinie und gehört zu den Titelfavoriten. Ich habe größten Respekt vor diesem Team, das seit Jahren einen absolut geilen Fußball spielt. Trotzdem spielen wir in Straubing erstmals auf unseren neuem Rasen, der allerdings noch in keinem Top-Zustand ist. Das sollte uns aber nicht hindern, um unsere Heimstärke zu untermauern. Wir spielen wie immer auf Sieg und werden uns auch gegen einen sehr starken Kontrahenten nicht verstecken."



Personalien: Kapitän Almir Mesanovic, Adrion Rexhepi, Filip Viskovic, Drini Kamerolli und Erkan Bagci befinden sich allesamt im Urlaub. Neben Langzeitausfall Arber Zeciri fehlt Tobias Knipf. Vitali Hauk, Samet Dugolli und Nico van Beest stehen hingegen wieder zur Verfügung.







Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Souveräner Bezirksliga-Meister und nach fünf Landesliga-Spieltagen starke zehn Punkte. Vor der Arbeit beim SV Türk Gücü Straubing kann man nur den Hut ziehen. Dort sind fähige Leute am Ruder und mit Asllan Shalaj hat man einen Trainer, der nicht nur auf dem Platz ein Unterschiedsspieler, sondern auch ein gewiefter Taktiker ist. Wir stellen uns auf ein ganz schweres Auswärtsspiel ein, das wir aber mit großer Vorfreude und selbstverständlich auch mit viel Selbstvertrauen in Angriff nehmen. Ziel ist es, nicht leer auszugehen.“ Asllan Shalaj (Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing): "Wir erwarten einen starken Gegner aus Dingolfing. Ich kenne viele Leute aus der Mannschaft und muss sagen, was dieser Verein die letzten Jahre leistet, ist unfassbar gut. Manager Mane Wimmer hat in den letzten Jahren alles richtig gemacht. Mit Tom Seidl hat man einen sehr guten Trainer an der Seitenlinie und gehört zu den Titelfavoriten. Ich habe größten Respekt vor diesem Team, das seit Jahren einen absolut geilen Fußball spielt. Trotzdem spielen wir in Straubing erstmals auf unseren neuem Rasen, der allerdings noch in keinem Top-Zustand ist. Das sollte uns aber nicht hindern, um unsere Heimstärke zu untermauern. Wir spielen wie immer auf Sieg und werden uns auch gegen einen sehr starken Kontrahenten nicht verstecken."Personalien: Kapitän Almir Mesanovic, Adrion Rexhepi, Filip Viskovic, Drini Kamerolli und Erkan Bagci befinden sich allesamt im Urlaub. Neben Langzeitausfall Arber Zeciri fehlt Tobias Knipf. Vitali Hauk, Samet Dugolli und Nico van Beest stehen hingegen wieder zur Verfügung.Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Souveräner Bezirksliga-Meister und nach fünf Landesliga-Spieltagen starke zehn Punkte. Vor der Arbeit beim SV Türk Gücü Straubing kann man nur den Hut ziehen. Dort sind fähige Leute am Ruder und mit Asllan Shalaj hat man einen Trainer, der nicht nur auf dem Platz ein Unterschiedsspieler, sondern auch ein gewiefter Taktiker ist. Wir stellen uns auf ein ganz schweres Auswärtsspiel ein, das wir aber mit großer Vorfreude und selbstverständlich auch mit viel Selbstvertrauen in Angriff nehmen. Ziel ist es, nicht leer auszugehen.“

Personalien: Keeper Louis Tournier musste in Vornbach verletzt ausgewechselt werden und wird ausfallen. Ben Kouame ist angeschlagen und konnte deshalb am Dienstag nicht auflaufen. Ob der Routinier wieder einsatzfähig ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden.





