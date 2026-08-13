Passau muss nach Seebach - Gäubodenfest-Kracher für TG

Zwei knackige Niederbayern-Derbys hat der 6. Spieltag der Landesliga Mitte im Angebot. Der Tabellenzweite 1. FC Passau gibt seine Visitenkarte beim amtierenden Vizemeister TSV Seebach ab. Der top gestartete Neuling SV Türk Gücü Straubing hat bei seinem Gäubdodenfest-Heimspiel den Mitfavoriten FC Dingolfing zu Gast. Schon am Freitgabend reist der FC Sturm Hauzenberg zum FC Tegernheim.
Nach drei Niederlagen in Folge möchte die DJK Vornbach endlich wieder punkten und hat dazu auf heimischen Rasen gegen den FC Amberg, bei dem Neu-Coach Erkan Kara seinen Einstand gibt, die Gelegenheit. Der SV Grainet spekuliert gegen den offensivstarken Mitaufsteiger SV Wenzenbach auf seinen ersten Saisonsieg. Der TSV Bogen steht vor dem schweren Gang zum Tabellenführer ASV Burglengenfeld.
Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): "Hauzenberg hat hohe Qualität, da erwartet uns erneut eine schwere Aufgabe. Wobei das in der diesjährigen Landesliga tatsächlich in jedem Spiel der Fall ist. Für uns gilt es, an die zwei Spiele aus der Vorwoche anzuknüpfen. Sowohl gegen Kareth als auch gegen Passau hat es von der Einstellung und so, wie wir zusammen Fußball gespielt haben, sehr gut funktioniert. Wir wollen wieder als Mannschaft alles investieren und unseren Plan bestmöglich umsetzen.“
Personalien: Neben den Langzeitverletzten fehlen die Stammkräfte Dominik Feuersänger und Maximilian Wasmeier, die sich in den Urlaub verabschiedet haben. Offensivmann Kenan Muslimovic läuft ab sofort nicht mehr für den FCT auf.
Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Der Derby-Dreier gegen Grainet war für uns enorm wichtig. Jetzt wollen wir nach dem Unentschieden in Vornbach und der ärgerlichen Niederlage in Kötzting auch auswärts erstmals drei Punkte holen und mit einem Erfolg die Heimfahrt antreten. Tegernheim verfügt über eine erfahrene Mannschaft mit viel Qualität und hat sich zuletzt auch ergebnistechnisch deutlich stabilisiert. Deshalb erwarten wir am Freitagabend ein enges und umkämpftes Spiel, das wir mit der nötigen Intensität und Konsequenz unbedingt auf unsere Seite ziehen wollen.“
Personalien: Mit Ausnahme von Alexander Kretz und Philipp Reitberger sind alle Mann an Bord.
Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): "Wir wollen in Grainet unsere ersten Auswärtspunkte holen und die lange Heimfahrt nicht mit leeren Händen antreten. Das ist das klare Ziel. Gleichzeitig wissen wir, dass der Gegner seinen ersten Sieg holen will und alles dafür geben wird. Wir selbst wollen an die letzten Leistungen anknüpfen und können die drei Punkte gegen Bad Kötzting vergolden.“
Personalien: Spielgestalter Alexander Freitag ist aus dem Urlaub zurück. Dafür hat sich Benedikt Frey in jenen verabschiedet.
Erkan Kara (Trainer FC Amberg): "Bei meinem persönlichen Einstand wartet auf uns in Vornbach eine alles andere als einfache Aufgabe. Neben der weiten Fahrstrecke spielen wir gegen eine Mannschaft, die zu Hause performen kann und die viel über den Kampf und über ihre physisch starken Spieler kommt. Gleichzeitig befindet sich der Gegner in einer ähnlichen Situation wie wir. Dementsprechend ist es für uns ein sehr wichtiges Spiel. Trotz der vielen verletzte Spieler werden wir eine richtig gute Mannschaft auf den Platz bringen. Letztendlich geht es darum, stabil im Kopf zu sein und die Situation anzunehmen. Hierfür werden wir uns den richtigen Matchplan zurechtlegen.“
Personalien: Die entlassenen Spielertrainer Friedrich Lieder, der zur SpVgg SV Weiden gewechselt ist, und Mario Zitzmann stehen nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für Noah Majdic, der sich aus beruflichen Gründen für ein Jahr vom FCA verabschiedet. Wieder einsatzfähig ist Youngster Jonas Tepper. Eventuell ist zudem Kapitän Mario Schmien nach seinem Innenbandanriss im Knie wieder ein Kandidat für den Kader.
Personalien: Keeper Louis Tournier musste in Vornbach verletzt ausgewechselt werden und wird ausfallen. Ben Kouame ist angeschlagen und konnte deshalb am Dienstag nicht auflaufen. Ob der Routinier wieder einsatzfähig ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden.
Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): "Mit Bogen bekommen wir es mit einer Mannschaft zu tun, die von der ersten bis zur letzten Minute alles investieren wird. Sie haben sehr erfahrene Spieler, aber auch gute junge Spieler, in ihren Reihen. Auch im taktischen Bereich sind sie hervorragend geschult. Da macht der Trainer super Arbeit. Gerade im letzten Drittel haben sie große Wucht und guten Speed. Das wird wieder ein 50:50-Spiel. Wir müssen schauen, dass wir wieder von Anfang an unsere Tugenden auf den Platz bekommen und uns vom Erfolg in Dingolfing nicht blenden lassen, weil das keinen mehr interessiert. Ich bin überzeugt davon, dass meine Mannschaft alles investieren wird, damit wir erneut punkten werden.“
Personalien: Die Naabtalkicker können auf das gleiche Aufgebot wie zuletzt zurückgreifen.
Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Burglengenfeld ist super aus den Startlöchern gekommen und wir wissen, dass eine ganz schwierige Aufgabe auf uns wartet. Defensiv sind wir zuletzt sehr stabil gestanden, das wird auch dieses Mal wieder enorm wichtig sein. Nach vorne wollen wir aber auch unsere Momente haben, denn nur zu verteidigen wird nicht funktionieren und ist auch nicht unsere Idee. Wir peilen den obligatorischen Auswärtszähler an."
Personalien: Die Rotsperre von Spielführer Patrick Fuchs ist abgelaufen und zudem ist Niklas Karl aus dem Urlaub zurück. Dafür befindet sich nun Rozart Burgaj in den Ferien.