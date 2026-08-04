Passau jubelt in Grainet - Erste Saisonniederlage für Hauzenberg 4. Spieltag in der Landesliga Mitte am Dienstagabend: Passau dreht Partie gegen Grainet +++ Bad Kötzting schlägt zu harmlose Hauzenberger von Leah Hauzenberger · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Noah Aklassou (Zweiter von links) brachte den 1. FC Passau mit seinem Ausgleichstreffer zurück ins Spiel. – Foto: Robert Geisler

Am vierten Spieltag der Landesliga Mitte feierte der 1. FC Passau einen Auswärtserfolg beim SV Grainet. Derweil musste der Bayernligaabsteiger aus Hauzenberg nach zuvor drei ungeschlagenen Partien gegen den 1. FC Bad Kötzting die erste Saisonniederlage hinnehmen.



Die Partie begann zunächst zugunsten der Hausherren: Fuchs brachte den SV Grainet in der 29. Minute in Führung. Anschließend zeigten jedoch die Passauer immer wieder ihr Können und erspielten sich gute Möglichkeiten. Nur drei Minuten nach dem Gegentreffer bot sich den Dreiflüssestädtern bereits die Chance zum Ausgleich. Torjäger Noah Aklassou trat nach einem Foulspiel im Strafraum zum Elfmeter an, scheiterte jedoch vom Punkt. Davon ließen sich die Gäste allerdings nicht entmutigen und spielten weiterhin mutig nach vorne. Der Offensivdrang wurde schließlich belohnt: Aklassou (33.), Bruckmaier (45.+2) und Orbay (48.) sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung zugunsten der Passauer.



Christian Wolf (2. Vorstand 1. FC Passau): „In den ersten 20 bis 25 Minuten haben wir uns schwergetan, ins Spiel zu finden. Grainet war giftiger in den Zweikämpfen und ist deshalb verdient in Führung gegangen. Danach haben wir aber zunehmend die Kontrolle übernommen und kurz vor dem Halbzeitpfiff noch das 2:1 erzielt, was uns natürlich in die Karten gespielt hat. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel souverän kontrolliert und am Ende verdient gewonnen.“







In einem umkämpften Spiel setzte sich der 1. FC Bad Kötzting mit 1:0 gegen den FC Sturm Hauzenberg durch. Die Gäste erwischten allerdings den besseren Start in die Partie und konnten nach rund einer Viertelstunde einen Pfostentreffer verbuchen. Im weiteren Verlauf nutzten die Hausherren einen Fehler im Spielaufbau der Hauzenberger und gingen durch Huber mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer sollte zugleich den Endstand markieren. Auch wenn Hauzenberg im weiteren Spielverlauf noch mehrere hochkarätige Chancen zum Ausgleich hatte, fehlte die nötige Konsequenz im Abschluss. Da Hauzenberg seine Möglichkeiten nicht nutzen konnte, reichte Kötzting ein Treffer zum umkämpften Heimerfolg.



Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Nach starken 15 Minuten und einem Pfostentreffer von Reischl haben wir wieder einmal die nötige Energie im Spiel verloren und den Gegner durch einen Fehler im Spielaufbau zum Führungstreffer eingeladen. Kötzting hatte anschließend in der ersten Halbzeit noch einen Pfostentreffer, bei dem wir Glück hatten. Die zweite Halbzeit geht aus meiner Sicht komplett an uns. Wir hatten einen weiteren Pfostentreffer und zwei Eins-gegen-Eins-Situationen mit dem Torhüter. In der Summe haben wir aus vier hochkarätigen Chancen kein Tor gemacht und dann kannst du ein Spiel auch nicht gewinnen. Glückwunsch an Kötzting.“



