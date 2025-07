Passau holt ungarischen Zweitliga-Spieler & 2 weitere Neue

"Ibo" Yildirim ist ein alter Bekannter beim FCP. Der 24-jährige Offensiv-Allrounder kickte berufsbedingt in der abgelaufenen Runde für den Nordwest-Landesligisten DJK Don Bosco Bamberg, für den er 22 Partien bestritt. Vor seinen Wechsel nach Oberfranken absolvierte der Kreativmann 54 Landesliga-Einsätze, bei denen er sich achtmal in die Torschützenliste eintragen konnte, sowie 53 Matches (sieben Treffer) in der Bezirksliga. Die FCP-Meistermannschaft von 2024 führte Yildirim als Spielführer an. "Ibo hat seinen Pass wieder zu uns getan. Er ist nach wie vor beruflich bei der Polizei eingespannt, daher müssen wir schauen, wie viele Einsätze am Ende möglich sind. Die nächsten Wochen ist er aber fest in Passau – und dass er Qualität hat, wissen wir", sagt Passaus Sportlicher Leiter Christian Wolf.





Everaldo Pedro Sumbo hat 20 Sechstliga-EInsätze auf dem Buckel und ist flexibel einsetzbar. "Pedro ist sowohl Innen als auch Außen in der Viererkette einsetzbar und hat in Baden-Württemberg bereits Landesliga-Erfahrung gesammelt. Mit seiner Dynamik, seinem Zweikampfverhalten und seinem Einsatzwillen bringt er frischen Wind in unsere Hintermannschaft", meint Wolf.