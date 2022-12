Passau holt Steinleitner und van Beest vom Lokalrivalen Die beiden Talente wechseln vom SV Schalding-Heining zurück an die Danziger Straße +++ Rexhaj zieht es zum FC Salzweg

"Sowohl Jonas Steinleitner als auch Nico van Beest gehören in ihren Jahrgängen zu den größten Talenten der Region. Beide kommen aus der Passauer Ecke und haben schon früher bei uns in der Jugend gespielt. Jetzt kehren sie heim, das macht uns schon glücklich. Beide Jungs sind Verpflichtungen für die Zukunft und ich bin mir sicher, wir werden langfristig viel Freude an ihnen haben. Wir haben dadurch unseren ohnehin schon sehr jungen Kader nochmals mehr verjüngt. Da wächst gerade eine neue FC-Generation heran", frohlockt Passaus Sportlicher Leiter Christian Wolf.





"Jonas war bereits im Sommer einer unserer Wunschspieler, daher sind wir froh, dass es nun geklappt hat. Er ist gerade mal 19 Jahre alt, spielt seine erste Herrensaison und wird sich dem Konkurrenzkampf in unserer Defensive stellen", sagt der FCP-Funktionär, der auch auf van Beest große Stücke hält: "Nico ist erst 18 und darf eigentlich noch ein halbes Jahr in der A-Jugend kicken. Er wird aber ab sofort bei unserer I. Mannschaft trainieren und vielleicht auch in der Rückrunde schon die eine oder andere Minute Herrenluft sammeln."





Die Winter-Personalplanungen des Landesliga-Anwärters sind trotz der beiden Zugänge noch nicht komplett abgeschlossen. "Wir sind aktuell noch in guten Gesprächen mit einem weiteren Spieler. Vielleicht legt uns das Christkind ja noch ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum", hofft Wolf. Nicht mehr für den 1. FC Passau wird hingegen Drin Rexhaj (20) auflaufen, der sich in der Truppe des Bezirksliga-Primus keinen Stammplatz erkämpfen konnte. "Drin ist ein junger, guter Bursche. Er möchte in Summe mehr Einsatzminuten, daher lassen wir ihn ziehen. Wir werden ihn aber weiterhin im Auge behalten und wünschen ihm beim FC Salzweg alles Gute", lässt Christian Wolf verlauten.