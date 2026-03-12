Passau holt KK-Torjäger Höng - 4 Jugendspieler rücken nach Der 23-jährige Stürmer kommt von der SG Breitenberg / Sonnen an die Danziger Straße von PM / ts · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Elias Höng geht in der nächsten Saison für den 1. FC Passau auf Torejagd – Foto: Verein

Der FC Passau stellt die ersten Weichen für die kommende Saison und setzt dabei sowohl auf externe Verstärkung als auch auf den eigenen Nachwuchs. Mit Elias Höng kehrt ein alter Bekannter zum FC zurück. Der 23-jährige Stürmer spielt aktuell für die SG Breitenberg/Sonnen und sorgt in der Kreisklasse Passau/Freyung für Furore. In bislang 15 Spielen erzielte der Torjäger starke 21 Treffer und bereitete zudem acht weitere Tore vor. Zur neuen Saison wagt Höng nun den Schritt zurück zum FC Passau, für den er bereits in der Jugend kickte, um sich in der Landesliga zu beweisen.

Sportlicher Leiter Christian Wolf erklärt die Verpflichtung: "Nach den Winterabgängen von Gergö Szalanzski und Martin Prenaj sowie dem feststehenden Wechsel von Leandro Miller im Sommer und der Langzeitverletzung von Kapitän Maxi Moser sind wir gezwungen, uns in der Offensive neu aufzustellen. Mit Elias bekommen wir einen jungen, großgewachsenen Stürmer, der genau weiß, wo das Tor steht. Wir freuen uns, dass er wieder zurückkommt. Zudem befinden wir uns noch in weiteren vielversprechenden Gesprächen für die neue Saison. Erfreulich ist außerdem, dass unser aktueller Kader – bis auf die bereits feststehenden Abgänge – auch in der kommenden Saison zusammenbleiben wird.“





Aktuell kämpft Höng mit der SG Breitenberg/Sonnen noch um den Aufstieg in die Kreisliga, weshalb seine volle Konzentration darauf gerichtet ist, mit seinem Noch-Klub den Meistertitel in der Kreisklasse Passau/Freyung zu holen. "Wir wollen mit der Mannschaft eine erfolgreiche Rückrunde spielen und unser Ziel erreichen. Für mich zählt jetzt nur Breitenberg/Sonnen. Im Sommer freue ich mich dann sehr auf die neue Herausforderung beim FC Passau und darauf, mich in der Landesliga zu beweisen“, informiert Höng.





Ein Quartett aus der eigenen Jugend soll den Konkurrenzkampf beleben – Foto: Verein





