Passau holt auch noch Bauer, der aber keine Freigabe bekommt Der 25-jährige Leistungsträger des FC Vilshofen wechselt bereits in der Winterpause zum Bezirksliga-Primus

"Wir freuen uns, dass sich Dominik, trotz anderer hochklassiger Angebote, für den gemeinsamen Weg mit uns entschieden hat. Wir bekommen einen charakterlich tollen Spieler, der vor allem über seine starke Dynamik und Kraft kommt und dadurch unserem Spiel gut tun wird", freut sich Passaus Sportlicher Leiter Christian Wolf, der die Neuverpflichtung aus der gemeinsamen Zeit beim Traditionsverein bestens kennt.







"Dominik kann leider vorerst nur in den Vorbereitungsspielen zum Einsatz kommen, da er keine Wechselfreigabe erhalten hat. Das ist natürlich schade, aber leider konnten wir mit dem FC Vilshofen keine Einigung erzielen", berichtet der FCP-Funktionär. "Es gibt Gründe, warum es zu keiner Einigung gekommen ist. Grundsätzlich haben wir aber ohnehin beschlossen, keinen Spieler im Winter freizugeben. Wir stecken sportlich in einer ganz schwierigen Situation und es ist extrem bitter, wenn ein langjähriger Spieler in einer solchen mitten unter der Saison von Bord geht", klagt Vilshofens Abteilungsleiter Marco Wellner, der auf den Bauer-Abgang reagieren will: "Wir müssen etwas machen, ansonsten wird es ganz, ganz schwierig."







Beim 1. FC Passau ist Bauer nach Jonas Steinleitner (U23 SV Schalding-Heining) und Nico van Beest (U19 SV Schalding-Heining) bereits der dritte Winter-Neuzugang. "Wir sind nun hoffentlich gut gerüstet für unsere bevorstehende Aufgabe in der Rückrunde und haben mit dem Aufstieg ein großes Ziel vor Augen. Die Jungs absolvieren aktuell einen individuellen Laufplan, ehe unser Trainerduo Hofer / Nußhart am 14. Februar die Mannschaft zum Vorbereitungsstart auf den Platz bittet", lässt Christian Wolf wissen.