Passau, Hankofen, ein 3:0 - und beiderseits noch »Luft nach oben«

Auch wenn - die Vorbereitung dauert ja noch etwas - verständlicherweise noch Luft nach oben ist: Die Entwicklung der SpVgg Hankofen-Hailing geht Trainer Tobias Beck zufolge in die richtige Richtung. Mit dem 1. FC Passau konnte nach dem SSV Eggenfelden in der Vorwoche am Samstagnachmittag der zweite Landesligist (deutlich) geschlagen werden. 3:0 hieß es am Ende. "Wieder gewonnen und ohne Gegentor: Wir sind zufrieden", stellte der Dorfbuam-Coach hörbar positiv gestimmt nach Spielende fest.
Gerade das "Zu Null" gefällt dem 31-Jährigen und war ihm auch sehr wichtig. Denn in dieser Woche stand das Defensivverhalten auf dem Vorbereitungsplan. "Die vielen Wechsel nach der Pause waren logischerweise kontraproduktiv: Aber das Verteidigen hat super funktioniert - ein deutlicher Schritt nach vorne im Vergleich zum Spiel gegen Eggenfelden", bilanziert Beck.
Auf dem "ziemlich engen und ziemlich langen" Kunstrasenplatz in der Dreiflüssestadt entwickelte sich ein den Vorzeichen entsprechendes Spiel. Es klappte noch nicht alles - und der Regionalligist dominierte gegen den Landesligisten. Die Dorfbuam allerdings konnten die optische Überlegenheit lange nicht ummünzen. Wegen den angesprochenen Platzmaßen, aber auch "weil wir erst in der nächsten Woche das Offensivspiel in den Mittelpunkt der Vorbereitung stellen."
Passau verkaufte sich gut, Passau verkaufte sich teuer. Das sieht Beck so, aber auch FC-Manager Stefan Kurz. "Wir haben in einem sehr guten Test eine couragierte Leistung gezeigt und gut dagegen gehalten." Bei den Gegentoren jedoch hätte man gesehen, "dass man sich gegen solche Gegner keine großen Fehler erlauben kann". Denn dann schlagen Spieler wie Andreas Wagner, Daniel Zormeier und Cem Cevizci eben eiskalt zu. "So gilt es jetzt, weiter zu arbeiten und sich Stück für Stück zu verbessern", findet Kurz Worte, die auch von Beck stammen könnten. Es ist bei beiden Teams noch Luft nach oben - aber es geht in die richtige Richtung...