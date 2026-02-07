Passau, Hankofen, ein 3:0 - und beiderseits noch »Luft nach oben« Testspiel am Samstag: 1. FC Passau vs. SpVgg Hankofen-Hailing 0:3 von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Der zweite Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel sorgt bei den Dorfbuam für Selbstvertrauen. – Foto: Charly Becherer

Auch wenn - die Vorbereitung dauert ja noch etwas - verständlicherweise noch Luft nach oben ist: Die Entwicklung der SpVgg Hankofen-Hailing geht Trainer Tobias Beck zufolge in die richtige Richtung. Mit dem 1. FC Passau konnte nach dem SSV Eggenfelden in der Vorwoche am Samstagnachmittag der zweite Landesligist (deutlich) geschlagen werden. 3:0 hieß es am Ende. "Wieder gewonnen und ohne Gegentor: Wir sind zufrieden", stellte der Dorfbuam-Coach hörbar positiv gestimmt nach Spielende fest.

Gerade das "Zu Null" gefällt dem 31-Jährigen und war ihm auch sehr wichtig. Denn in dieser Woche stand das Defensivverhalten auf dem Vorbereitungsplan. "Die vielen Wechsel nach der Pause waren logischerweise kontraproduktiv: Aber das Verteidigen hat super funktioniert - ein deutlicher Schritt nach vorne im Vergleich zum Spiel gegen Eggenfelden", bilanziert Beck. Heute, 13:30 Uhr 1. FC Passau FC Passau SpVgg Hankofen-Hailing Hankofen 0 3 Abpfiff Auf dem "ziemlich engen und ziemlich langen" Kunstrasenplatz in der Dreiflüssestadt entwickelte sich ein den Vorzeichen entsprechendes Spiel. Es klappte noch nicht alles - und der Regionalligist dominierte gegen den Landesligisten. Die Dorfbuam allerdings konnten die optische Überlegenheit lange nicht ummünzen. Wegen den angesprochenen Platzmaßen, aber auch "weil wir erst in der nächsten Woche das Offensivspiel in den Mittelpunkt der Vorbereitung stellen."