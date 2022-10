Passau gewinnt Derby +++ Starkl-Show lässt Oberpolling jubeln 17. Spieltag: Vornbach behält in Salzweg die Oberhand +++ Perlesreut siegt im Wolfstein-Derby

Albert Krenn (Spielertrainer SV Hutthurm): "Eigentlich war es ein typisches Unentschieden-Spiel. In der ersten Hälfte haben sich beide Teams weitestgehend neutralisiert, auch wenn Passau viele Standards hatte. Wir hätten aber in der Anfangsphase, als ein Spieler von uns allein aufs Tor zusteuerte, in Führung gehen müssen. Nach der Pause hatte der Tabellenführer zehn druckvolle Minuten und ist dann auch durch einen energisch erzwungenen Elfmeter in Führung gegangen. Wir haben uns dann zwar bemüht, der FC hat es dann aber sehr clever gemacht und hat am Ende knapp die Oberhand behalten."