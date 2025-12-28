Passau bricht den Bann und schlägt Schalding mit 2:1 im Finale!

Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist die Ära des SV Schalding-Heining als Stadtmeister beendet - nun hat der 1. FC Passau diese beeindruckende Serie durchbrochen. Am Finaltag der Passauer Stadtmeisterschaften setzte sich der FCP durch und krönte sich erstmals seit über 20 Jahren wieder zum Stadtmeister.

Im ersten Halbfinale setzte sich der SV Schalding I souverän gegen die eigene Zweite durch und zog ins Finale ein. Nach intensivem Beginn brachte Simon Dorfner die Erste früh in Führung (3.). Schalding II hielt dagegen, scheiterte jedoch mehrfach an Keeper Ellinger. Mit einem platzierten Abschluss erhöhte Christoph Szili auf 2:0 (11.), ehe Fabian Schnabel kurz vor der Schluss den 3:0-Endstand markierte.

Das zweite vereinsinterne Halbfinale begann fulminant: Bereits in der zweiten Minute brachte Jan Wehner den FC I mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später glich Paul Stadler für den FC II aus, nachdem Henry Adu auf außen durchgebrochen war. In der sechsten Minute sorgte Jonas Kahlouch mit einem schönen Distanzschuss für die erneute Führung des FC I. Kurz darauf stellte Jonas Steinleitner auf 3:1 und entschied somit das Spiel. Die Stimmung blieb bis zur letzten Minute angespannt, als das Traumfinale gegen den SV Schalding Heining I feststand.

Von Beginn an zeigte der FCP große Entschlossenheit und ging früh in Führung: Bereits in der vierten Minute traf Kenan Sinanovic nach energischem Beginn zur 1:0-Führung.Die Antwort der Schaldinger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Fabian Schnabel glich vier Minuten später mit einem sehenswerten Abschluss aus der Drehung aus und brachte das „Spiel wieder in die Balance. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit hohem Tempo, in der Passau erneut zuschlug: Moritz Bruckmaier traf in der zehnten Minute mit einem Distanzschuss zur erneuten Führung. Ein Wechselfehler des SV Schalding-Heining brachte den FCP anschließend in Überzahl - ein Vorteil, den die Passauer konsequent nutzten. Trotz aller Bemühungen fand Schalding keinen Weg mehr zurück ins Spiel. Mit dem Schlusspfiff war es schließlich Gewissheit: Der 1. FC Passau ist nach über 20 Jahren wieder Stadtmeister der Herren - ein historischer Erfolg, der von Spielern und Fans gleichermaßen gefeiert wurde.

Die Stimmen zum Finale:

Stefan Köck (Trainer SV Schalding I): "Der Start ins Spiel war eigentlich in Ordnung. Wir wollten früh die Kontrolle übernehmen, aber gerade in der Halle werden kleine Fehler sofort bestraft. Das erste Gegentor entsteht aus einer Situation, die wir uns selbst zuzuschreiben haben – so etwas darf uns nicht passieren. Trotzdem kommen wir schnell zurück und schaffen den Ausgleich. Beim 1:2 nach dem Freistoß kann man niemandem einen Vorwurf machen, das sind Tore, die in der Halle einfach vorkommen. In den letzten Minuten wollten wir noch einmal alles nach vorne werfen, waren dabei aber zu hektisch und haben es nicht mehr geschafft, ruhig und kontrolliert zu spielen. Am Ende waren es einfach zu viele Fehler und deshalb müssen wir dem Gegner heute zum verdienten Sieg gratulieren.“

Philipp Knochner (spielender Co-Trainer FC Passau): „Der Sieg meiner Mannschaft kam für mich nicht überraschend. Ich kenne das Team mittlerweile seit fast einem Jahr und weiß, was in ihnen steckt. Super Jungs mit einer überragenden Einstellung und einer aggressiven Spielweise – besonders im Finale gegen Schalding. Unser klares Ziel war es, die Stadtmeisterschaft zu holen. Es freut mich riesig für die Jungs, dass sie ihre Leistung abrufen konnten und den Titel verdientermassen geholt haben. Es war an der Zeit!“