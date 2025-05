Von links nach rechts: Sportvorstand Stefan Kurz, Walter Kirschner, Krisztian Beregszaszi, Philipp Knochner und Sportlicher Leiter Christian Wolf – Foto: Verein

Passau: Beregszaszi und Knochner bleiben - Kirschner kommt vom SVS Dier Tradtionsklub verlängert mit seinem bisherigen Trainerteam und verpflichtet zudem einen weiteren spielenden Co

Für den 1. FC Passau geht es am Samstag in der Landesliga Mitte um extrem viel. Nur mit einem Sieg im abschließenden Heimspiel gegen den FC Dingolfing kann die Chance auf den direkten Klassenerhalt gewahrt und der Gang in die Relegation vermieden werden. Losgelöst von der künftigen Spielklassenzugeörigkeit haben die Verantwortlichen aber Nägel mit Köpfen gemacht und die Zusammenarbeit mit Chefcoach Krisztian Beregszaszi sowie Co-Spielertrainer Philipp Knochner um eine weitere Saison verlängert. Neu im Staff der Rot-Weißen ist Walter Kirschner, der vom Lokalrivalen SV Schalding-Heining an die Danziger Straße wechselt und ebenfalls als spielender Assistenzcoach fungieren wird.

Der im oberösterreichischen Peuerbach wohnhafte Krisztian Beregszaszi übernahm die Mannschaft im vergangenen Herbst in einer sportlich herausfordernden Situation. Zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle hatten den Neuling bis in den Tabellenkeller geführt und der Verein entschied sich damals, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen und sich von Aufstiegscoach Axel Dichtl zu trennen. "Mit viel Ruhe, Vertrauen in unsere jungen Spieler und einer klaren sportlichen Linie gelang es Krisztian, dem Team neue Zuversicht zu geben und Wege zurück in die Erfolgsspur aufzuzeigen", berichtet der Sportliche Leiter Christian Wolf.



Im Winter wurde das Trainerteam durch Philipp Knochner ergänzt, der nach seinem Kreuzbandriss als spielender Co-Trainer Verantwortung übernahm, sich aber immer noch im Aufbautraining befindet. "Gemeinsam haben die beiden in den vergangenen Monaten sehr gute Arbeit geleistet und maßgeblich dazu beigetragen, dass wir – trotz weiterhin zahlreicher Ausfälle – in der Frühjahrsrunde 2025 eine gute Rolle spielen konnten", zollt Wolf seinen beiden Coaches Respekt. "Unsere Jungs haben einen sichtbaren Sprung nach vorne gemacht – sowohl individuell als auch im taktischen Bereich. Das ist vor allem der akribischen und leidenschaftlichen Arbeit von Krisztian und Philipp zu verdanken. Deshalb sind wir sehr froh, den eingeschlagenen Weg mit beiden konsequent weiterzugehen“, betont Sportvorstand Stefan Kurz

Cheftrainer Krisztian Beregszazi, dessen Verbleib aus privaten Gründen lange Zeit auf der Kippe stand, freut sich über seinen Verbleib in der Dreiflüssestadt: "Ich fühle mich sehr wohl bei dem Verein. Die tägliche Arbeit mit der Mannschaft macht viel Spaß und die Zusammenarbeit mit Philipp funktioniert hervorragend. Die Entwicklung der Jungs ist spürbar, aber die Arbeit ist noch lang nicht fertig – da geht noch viel mehr. Ich bin dankbar, dass die Vereinsführung ein weiteres Trainerteammitglied zur Unterstützung geholt hat, damit wir künftig noch professioneller arbeiten können.“







Krisztian Beregszaszi (re.) und Philipp Knochner haben das junge FCP-Team weiterentwickelt – Foto: Norbert Herrmann