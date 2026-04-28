Passau-Ansage: »Keine Kaffeefahrt« - Roding braucht Punkte

Im Hinspiel ließ der 1. FC Passau den TB 03 Roding nicht den Hauch einer Chance – Foto: Robert Geisler

Am Mittwochabend (Anstoß: 18:30 Uhr) steht die letzte Nachholbegegnung der Landesliga Mitte auf dem Programm. Der TB 03 Roding erwartet dabei den 1. FC Passau und nach dieser Partie ist die Tabelle endgültig begradigt. Während die Dreiflüssestädter ohne jeglichen Erfolgsdruck in den Landkreis Cham reisen können, sind Torhüter Sebastian Rötzer und seine Vorderleute zum Punkten verdammt. Durch den Auswärtserfolg des FC Teisbach am vergangenen Wochenende beim TSV Bogen sind die Kicker vom Esper nämlich auf den vorletzten Rang zurückgefallen, der im Endklassement den direkten Abstieg bedeuten würde.



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Passau hat einen richtigen Lauf, hat dreimal in Folge gewonnen - zuletzt bei der Top-Mannschaft Lam. Eine technisch sehr starke Truppe mit hervorragenden Individualisten. Gegen den Ball müssen wir griffig in den Zweikämpfen sein und nach vorne unsere Chancen wesentlich effizienter nutzen als in den vergangenen Spielen."



Personalien: Moritz Grünig ist wieder im Kader, dafür muss Yannick Attenberger passen. Den Hausherren fehlen wichtige Akteure wie Kapitän Tobias Ederer, Stürmer Yusuf Babat sowie langzeitverletzte Schlüsselspieler wie Mittelfeld-Motor Alexander Fuchs oder Innenverteidiger Leon Reisinger. Auch der im Frühjahr kurzfristig geholte Routinier Martin Vesenjak ist bereits seit mehreren Wochen außer Gefecht.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Wir sind sehr zufrieden wie es derzeit läuft, vor allem in Lam haben wir uns mit einem sehr jungen Team hervorragend präsentiert. Personell sieht es am Mittwoch wieder besser aus, wenngleich uns diese Nachholpartie vor Herausforderungen stellt. Um 15:30 Uhr ist bereits Abfahrt und einige Spieler müssen berufsbedingt nachkommen. Wir werden aber keine Kaffeefahrt machen und wollen etwas Zählbares mit nach Hause bringen."



Personalien: Gecoacht wird das Team erneut von Walter Kirschner und Philipp Knochner, da Chefanweiser Krisztian Beregszaszi aus privaten Gründen momentan nicht zur Verfügung steht. Mit Jan Wehner und Christian Fischer sind zwei etablierte Kräfte wieder dabei, außerdem wird Umut Orbay nach längerer Verletzungpause erstmals wieder im Aufgebot sein. Kenan Sinanovic ist beruflich verhindert. Moritz Bauernfeind und David Paintner sind schon aus mehreren Wochen studienbedingt raus. Ohnehin keine Optionen sind die Dauerpatienten Moritz Schültke, Philipp Knochner und Maximilian Moser.