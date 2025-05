Pasquale Catania übernimmt Bachemer U19 – Suche nach Spielern läuft

Der VfR Bachem hat die Weichen für die kommende Saison gestellt: Pasquale Catania übernimmt zur neuen Spielzeit zusätzlich die U19 des Vereins. Der 26-Jährige, der gerade als Spielertrainer mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga C gefeiert hat, bringt nicht nur Engagement, sondern auch eine klare Vision mit.

„Meine Ziele mit der A-Jugend, die ich übernehmen werde, sind klar definiert: Ich möchte den Unterbau im Verein stärken und den jungen Spielern aus der Region wieder Freude am Fußball vermitteln“, erklärt Catania. Besonders wichtig sei ihm, „dass die Jungs Spaß am Spiel haben, sich als Team weiterentwickeln und gleichzeitig schrittweise an den Seniorenbereich herangeführt werden.“

Die U19 spielt aktuell in der A-Junioren-Leistungsklasse Rhein-Erft. Catania sieht das Team als zentralen Baustein für die Zukunft des Vereins: „Sie ist ein wichtiger Bestandteil unserer Seniorenmannschaft und bildet das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft im Herrenbereich.“