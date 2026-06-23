Pascal Weimann: Viererpack krönt Grausteins Torjäger

Die Auszeichnung hat beim Stürmer eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Im Moment des persönlichen Triumphs vergisst er jedoch nicht die Farben seines Clubs, die er mit großem Stolz trägt. „Damit gerechnet hatte ich auf jeden Fall nicht. Ich freue mich sehr darüber, vor allem, da ich so unseren Verein repräsentieren darf“, zeigt sich Weimann gerührt über die Anerkennung, die ihm und seinem Team zuteilwird.

Seine Qualitäten im gegnerischen Drittel stellte der Torjäger an diesem Nachmittag eindrucksvoll unter Beweis. Seine Lieblingsrolle auf dem Feld ist dabei eng mit seiner Dynamik verknüpft, die den Gegner schier verzweifeln ließ. „Besonders gern spiele ich als Stürmer und schieße für mein Team Tore bzw. bereite sie auch gern mal vor“, erklärt er seine Berufung und beschreibt detailliert seinen perfekten Tormoment: „Am liebsten stehe ich auf Höhe des letzten Verteidigers und werde von meinen Teamkollegen durch lange Bälle, die hinter die Kette geschlagen werden, geschickt, damit ich meine Schnelligkeit nutzen kann, um im Eins-gegen-eins gegen den Torwart ein Tor zu schießen.“

Der Kantersieg war das Ergebnis einer perfekten Einstellung, die das Trainerteam den Spielern vor dem Anpfiff mit auf den Weg gegeben hatte. Ohne den Druck der Tabelle entwickelte sich ein wahres Offensivspektakel auf dem Rasen. Weimann schildert die packenden Momente vor dem Anstoß: „Unser Trainer Micha hat uns vor dem Spiel gesagt, dass es das letzte Spiel der Saison ist und wir einfach unbeschwert und voller Selbstvertrauen als Team Fußball spielen und uns einfach mal etwas trauen sollen. Ich denke, dass diese Unbekümmertheit dazu beigetragen hat, dass wir so gut gespielt haben und dadurch so viele Tore gefallen sind.“

Die familiäre Geborgenheit in Graustein

Seine sportliche Heimat bedeutet für den 24-Jährigen weitaus mehr als nur Ergebnisse oder Tabellenplätze. Es ist ein Ort des Zusammenhalts, der auch in schwierigen Zeiten wie ein Schutzschild wirkt. Weimanns Liebeserklärung an das Vereinsleben: „Graustein ist wie eine große Familie. Es macht so viel Spaß, mit den Jungs Fußball zu spielen und gemeinsam als Team zu gewinnen. Aber auch, wenn wir mal verlieren, stehen wir als Team zusammen und bauen uns gegenseitig wieder auf. Egal, wie das Spiel war – zum Schluss sitzt man als Mannschaft zusammen und trinkt noch ein Bier oder eine Cola. Das macht Graustein so toll.“

Ein wahrgewordener Kindheitstraum an der Seite des Bruders

Das größte emotionale Highlight auf dem Platz ist für den Stürmer jedoch eng mit seiner eigenen Familie verknüpft. Jedes Wochenende geht für ihn ein Traum in Erfüllung, der einst auf dem heimischen Hof seinen Anfang nahm. „Mein Lieblingsspieler ist mein Bruder Dennis. Mit ihm zusammen zu spielen, war schon immer ein Traum von mir, seitdem wir als Kinder mit unserem Papa auf dem Hof gebolzt haben. Er hat eine richtig gute Saison gespielt und ist einer, auf den man sich immer verlassen kann. Aber allgemein sind wir ein richtig geiles Team, das auf dem Platz perfekt harmoniert“, schwärmt er über das unzertrennliche Band und die funktionierende Einheit.

Ein versöhnlicher vierter Platz mit großem Potenzial

Die abgelaufene Spielzeit in der 1. Kreisklasse Niederlausitz brachte für die Mannschaft viele emotionale Höhen und Tiefen mit sich. Am Ende steht ein vierter Rang, mit dem alle Beteiligten nach einem intensiven Reifeprozess glücklich sind. „Wir sind ein noch sehr frisches, junges Team und haben in dieser Saison immer besser zueinander gefunden und uns fest eingespielt. Es lief nicht immer alles perfekt, aber das geht für mich absolut in Ordnung, da wir uns nie aufgegeben haben und immer weiter gekämpft haben. Dieses Jahr hat es dadurch leider nicht für den Aufstieg gereicht, aber wir sind mit dem vierten Platz trotzdem sehr zufrieden“, zieht Weimann sein Saisonfazit.

Der Hunger auf die kommenden Derbys

Der Blick des ehrgeizigen Angreifers ist bereits fest auf die Zukunft gerichtet, und die Zielsetzung für die kommende Spielzeit lässt keinen Zweifel an den Ambitionen des Teams aufkommen. Das Feuer ist entfacht. „Für nächstes Jahr haben wir uns auf jeden Fall den Aufstieg vorgenommen, da wir denken, dass wir das Zeug dafür haben. Außerdem stehen nächste Saison auch wieder geile Derbys gegen Hornow und Sellessen an, die wir gern gewinnen möchten. Natürlich möchte ich auch wieder viele Tore schießen und mit der Mannschaft eine tolle Zeit haben“, blickt er voraus.

Das private Glück im Kreis der Liebsten

Abseits des Fußballs findet der Spieler der Woche eine wichtigste Kraftquelle. Die Familie gibt ihm die nötige Balance, um auf dem Platz befreit aufzuspielen. „Neben dem Fußball verbringe ich die Zeit hauptsächlich mit meiner Frau und meiner Tochter – draußen im Garten, im Tierpark oder einfach da, wo es uns gerade hinverschlägt“, gewährt er einen Einblick in seine Freizeit, die ganz im Zeichen der Geborgenheit steht.

Ein Ausbilder am Ball mit den Auszubildenden

Auch im Berufsleben beweist der 24-Jährige Führungsqualitäten und gibt seine Erfahrungen an die nächste Generation weiter. Selbst bei der Arbeit lässt ihn die Leidenschaft für das runde Leder nicht ganz los und sorgt für eine ganz besondere Verbindung zu seinen Schützlingen. „Ich bin Ausbilder bei der Deutschen Bahn und spiele öfter auch mal gegen meine Azubis Fußball“, erklärt der Spieler der Woche seinen abwechslungsreichen Alltag.