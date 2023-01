Pascal Weber soll für den KFC Tore schießen Der 32-jährige Torjäger des VfB 03 Hilden wechselt nach Uerdingen, um unter professionellen Bedingungen Fußball zu spielen.

Das Abschiedsspiel beim VfB 03 blieb Pascal Weber verwehrt. Das lag weniger am Hildener Traditionsverein, sondern vielmehr am Wettergott, der Nordrhein-Westfalen mit einer Eiseskälte überzog und damit die Absage des Oberliga-Derbys am 16. Dezember beim 1. FC Monheim bewirkte. Für Weber schade, für die Gesundheit aller Spieler wohl besser. Und so konnte sich der Torjäger des VfB 03, der aktuell in der Oberliga 16 Treffer auf seinem Konto hat, ganz der Vorfreude auf seine neue Aufgabe widmen.

Der Wechsel in der Winterpause zum KFC Uerdingen kam überraschend – einerseits. Doch seit der Aufnahme seines Sportstudiums in Köln machte Weber nie einen Hehl aus seinen höherklassigen Ambitionen. Die Regionalliga ist es nun (noch) nicht geworden, aber immerhin steht der Angreifer jetzt bis Sommer 2024 bei einem Klub unter Vertrag, der professionell ausgerichtet und dessen erklärtes Ziel der direkte Wiederaufstieg ist. „Das ist, was ich wollte – ich habe es mir so ausgesucht“, erklärt Weber, der die letzten Urlaubstage vor seinem ersten Training in der Grotenburg genießt. Ganz ohne Fitnessübungen geht es aber auch in den südlichen Gefilden nicht, denn der Fußballer bekam einen individuellen Vorbereitungsplan, der am 21. Dezember in Kraft trat. So absolvierte der Torjäger zunächst noch einen intensiven Ausdauerlauf, ehe er Zeit fürs Gespräch mit unserer Redaktion hatte.

In den ersten beiden Dezemberwochen überschlugen sich für ihn die Ereignisse. „Es war eine heiße Phase“, sagt er im Rückblick. Da war zunächst das Werben des SV Straelen, abgeschlagenes Schlusslicht der Regionalliga West. Elf Punkte Rückstand hat der SVS aktuell auf den 1. FC Bocholt, der zurzeit den ersten Nichtabstiegsplatz einnimmt. Doch Präsident Hermann Tecklenburg hat den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben und wollte deshalb mit Pascal Weber einen Spieler verpflichten, der die entscheidenden Tore erzielt. „Die Gespräche waren wirklich sehr weit, aber das Fußballgeschäft ist auf dieser Ebene noch einmal komplexer. Bevor es keine Unterschrift gibt und nichts Schriftliches erfolgt, ist alles offen“, erzählt Weber, der seinerzeit nur einige Sätze mit Tecklenburg selbst wechselte. „Es hätten noch mehr Gespräche stattfinden müssen, ehe ich meine Zusage gebe.“

"War Feuer und Flamme"

So kam es dann zum kurzfristigen Austausch mit Patrick Schneider. Schon der erste Kontakt mit dem Sportlichen Leiter des KFC Uerdingen wirkte nach. „Er hat mich schon am Telefon sehr überzeugt, war so positiv, so empathisch“, berichtet Weber. Schneider, ehemaliger Dozent an der Sporthochschule Köln, holte an seiner früheren Uni Erkundungen über den Hildener ein. Letztlich waren beide offenbar auf einer Wellenlänge. „Ich war von vornherein Feuer und Flamme. Die Fans und das Stadion sind überragend. Die weiteren Gespräche mit Trainer und Präsident habe ich dann relativ kurzfristig geführt“, gesteht Weber, der sich eigens die Grotenburg noch einmal genauer anschaute. Bis zum Ende des Jahres soll das Stadion komplett saniert sein.