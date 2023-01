Pascal Weber schießt KFC Uerdingen zum Krefelder Hallentitel Hallenstadtmeisterschaft Krefeld: Der im Winter vom VfB 03 Hilden verpflichtete Stürmer des KFC Uerdingen behält beim entscheidenden Neunmeter im Finale gegen den Oberliga-Rivalen SC St. Tönis die Nerven. Alle 38 Partien bei FuPa.tv.

Der KFC Uerdingen hat bei der Endrunde der offenen Krefelder Hallenstadtmeisterschaft nicht gerade durchgehend geglänzt, am Ende aber in einem dramatischen Finale doch das bessere Ende für sich gehabt. Die Uerdinger gewannen das Finale gegen den Oberliga-Rivalen SC St. Tönis mit 5:4 nach Neunmeterschießen.

Den ersten Schlag setzte im Finale der SC St. Tönis, bereits in der zweiten der auch im Finale zehn Spielminuten. Marc Knops setzte sehenswert seinen Mitspieler Daud Gergery in Szene, der ins kurze Eck überlegt zum 1:0 für die St. Töniser einschob. Lange sah es dann so aus, als würde das Team von Alexander Thamm diesen Vorsprung über die Zeit bringen - eigentlich hatte St. Tönis mehr Gelegenheiten zum 2:0 als der KFC zum 1:1. Dennoch fiel der Ausgleich kaum 30 Sekunden vor dem Ende der Partie, als die Uerdinger vom Schiedsrichter einen indirekten Freistoß im Strafraum zugesprochen bekamen. Alexander Lipinski tippte den Ball an, Kapitän Kevin Weggen drosch das Spielgerät in die Maschen.

Das tat Weggen wenig später auch im daraus resultierenden Neunmeterschießen. Je einer der ersten vier Schützen vergab vom Neunmeterpunkt. Dann scheiterte mit Gergery ausgerechnet der Töniser Torschütze aus der regulären Spielzeit. Das gab Uerdingens Winter-Zugang Pascal Weber die Chance, sich am Glockenspitz zum Helden zu machen, und die ließ er sich auch nicht nehmen. Nach dem Treffer zum finalen 5:4 sprang er der lautstarken KFC-Anhängerschaft entgegen, die ihr Team über die vielen Stunden mustergültig unterstützt hatte. Weber darf sich damit ebenso gleich über einen Titel freuen wie der neue Trainer Björn Joppe.