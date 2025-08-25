Pascal Steinwender verstärkt die Offensive des SSV Jeddeloh II

Mit Pascal Steinwender gewinnt der SSV Jeddeloh II einen erfahrenen Offensivspieler, der sowohl in der Regionalliga als auch in der 2. und 3. Liga aktiv war und die Offensive des Teams gezielt verstärken soll.

Der SSV Jeddeloh II hat seine Offensivabteilung zur neuen Saison gezielt verstärkt. Mit Pascal Steinwender wechselt ein erfahrener Offensivspieler vom Regionalligisten BSV Kickers Emden an den Küstenkanal. Der 27-Jährige unterzeichnete einen Vertrag über zwei Jahre und bringt eine umfassende Erfahrung aus über 100 Regionalligaspielen sowie Einsätzen in der 3. und 2. Liga mit.

Der in Oldenburg ausgebildete Steinwender spielte unter anderem für den VfB Lübeck und den SC Paderborn. In seiner letzten Station bei Kickers Emden erzielte er in 66 Einsätzen 17 Tore und bereitete 11 weitere Treffer vor. Mit seiner Vielseitigkeit in der Offensive und seiner Torgefahr soll er dem SSV Jeddeloh II sofort weiterhelfen und zusätzliche Optionen im Spiel nach vorne bieten.