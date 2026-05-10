Pascal Polonski wechselt von Inter an die Stettiner Straße von Olaf Wegerich · Gestern, 12:42 Uhr · 0 Leser

Pascal Polonski und Fußballobmann Volker Bernaschek. – Foto: Andre Lüneburg

Kurz vor Saisonende gibt es beim PSV Union Neumünster noch eine weitere Veränderung im Hinblick auf die kommende Oberliga-Saison: Mit Pascal Polonski präsentieren die Verantwortlichen einen weiteren hochkarätigen Neuzugang für den Defensivverbund. Der 23-jährige Abwehrspieler wechselt von Inter Türkspor Kiel nach Neumünster und soll künftig eine zentrale Rolle in der Defensive des PSV übernehmen.

Polonski wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Holstein Kiel und dem Hamburger SV ausgebildet und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Oberliga sowie der Regionalliga Nord mit. Der flexibel einsetzbare Defensivspieler kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden und gilt als spielstarker sowie dynamischer Verteidiger. Sportlich wird sich der PSV bei Pascal Polonski zunächst gedulden müssen. Nach seinem Kreuzbandriss wird der Defensivspieler voraussichtlich erst im Frühjahr wieder einsatzfähig sein. Dennoch war der Verein von den Qualitäten des 23-Jährigen überzeugt und entschied sich bewusst für den Transfer – auch mit Blick auf die Zukunft.

Trainer Dennis Buthmann zeigt sich überzeugt vom Neuzugang:

„Über die Verpflichtung von Pascal sind wir wahnsinnig glücklich. Pascal passt mit seiner Spielweise hervorragend zu unserem Team und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger auf höchstem Oberliganiveau spielen. Er ist ein wichtiger Baustein in der Umstrukturierung des Defensivverbundes. Durch die Verletzung müssen wir leider noch etwas gedulden, aber Pascal erhält unsere volle Unterstützung und wir freuen uns, ihn schnellstmöglich auf dem Platz zu sehen.“ Auch Pascal Polonski blickt trotz der schwierigen Situation voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe:

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an offen, ehrlich und vertrauensvoll und es hat sich dann einfach richtig angefühlt. Leider habe ich mir das Kreuzband gerissen und kann daher der Mannschaft voraussichtlich erst ab Frühjahr wieder auf dem Platz helfen. Dass die Verantwortlichen vom PSV trotzdem den Wechsel vollziehen wollten, zeigt mir, wie viel Vertrauen und Wertschätzung sie in mich und meine Fähigkeiten auf dem Platz haben.“